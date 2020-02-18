Volkswagen, Türkiye Yatırımını Bir Kez Daha Erteledi

Geçtiğimiz yılın sonlarında Türkiye’de fabrika kuracağını açıklayan Alman otomotiv devi Volkswagen, söz konusu yatırımını bir kez daha erteledi. Şirket, nihai kararını vermek için yıl ortasına kadar beklemeyi düşünüyor.

Volkswagen, uzun bir karar verme sürecinin ardından 1.4 milyar euroluk fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmişti. Geçtiğimiz yılın sonlarında Manisa’da 943.5 milyon TL sermayeli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adında bir şirket kuran Alman marka, çalışmalarına hız kesmeden başlamıştı. Fakat Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Volkswagen’in yatırımını ertelemesine neden olmuştu.

Alman kamuoyundaki yoğun baskılara direnemeyen firma, büyük heyecan yaratan yatırımını süresiz bir şekilde ertelemişti. O zamandan beri, hem VW hem de Türk yetkililerden sayısız açıklama geldi. Son olarak Alman markanın üretim şefi Andreas Tostmann, Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkemizde kurulması planlanan üretim tesisi için şu an beklemede olduklarını ifade etmişti. Tostmann ayrıca Türkiye’ye alternatif bir lokasyon arayışı içinde olmadıklarını da belirtmişti.

Bugün, Reuters haber ajansına konuşan Volkswagen’den bir kaynak, şirket içinde istişarelerin devam ettiğini ve nihai kararın verilmesi için yıl ortasına kadar bekleyeceklerini söyledi. Üzerlerinde zaman baskısının olmadığını ifade eden VW yetkilisi, "Kararı mutlaka şubat ayı sonundaki Teftiş Kurulu toplantısında almamız gerektiği gibi bir durum yok" şeklinde konuştu.

Alman basınındaki haberlere göre Volkswagen, Manisa’da kuracağı fabrikadan vazgeçmesi halinde yeni bir üretim tesisi kurma arayışını sonlandıracak. Şirketin bunun yerine, Doğu Avrupa’daki fabrikalarından birinde genişlemeye gideceği ifade ediliyor. Volkswagen’in Manisa’da kurmayı planladığı fabrikanın yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyordu. 2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan fabrikada, Passat ve Skoda Superb modellerinin üretilmesi öngörülüyordu.