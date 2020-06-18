Otomotiv sektörünün dijital dönüşüme en fazla önem veren şirketlerinden Volkswagen, değişen logosu ve kurumsal kimliğinin bir parçası olarak tasarladığı Türkiye’deki yeni internet sitesini tanıttı. Son derece sade ve şık bir tasarıma kavuşan site, kullanıcıların ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

2015 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) emisyon testlerinde manipülasyon yaptığının ortaya çıkmasının ardından şirket tarihinin en zor dönemlerini yaşayan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, müthiş bir itibar kaybı yaşamıştı.

Merkezine e-mobilite ve elektrifikasyonu alarak yeniden markalaşma yoluna giden şirket, tasarlanan yeni kurumsal kimliği ve logosunu, Türkiye’deki web sitesinde ve dijital platformlarında sergilemeye başladı. Gelecekte ürün gamının büyük bir bölümünün elektrikli modellerden oluşmasını hedefleyen Volkswagen, son derece modern ve minimal logosu ile bu taahhüdünü gerçeğe dönüştürüyor.

Yeni Volkswagen Türkiye internet sitesi, mobil platformlara öncelik veren “Mobile First” tasarımını kullanıyor

Yenilenen Volkswagen Türkiye web sitesini bugün itibarıyla tanıtan Wolfsburg merkezli şirket, müşterilere araçlar ve hizmetleri hakkındaki bilgilere daha kolay ulaşmanın etkili bir yolunu sunuyor. Araç oluşturucu, gerçek zamanlı iletişim sağlayan canlı chat, finansman seçenekleri ve diğer birçok ürün ve hizmetle ilgili içerik ve teklifleri tek bir çatı altında konumlandıran site, kullanıcılarla daha verimli iletişim kurarak daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Mobil platformlara öncelik veren “Mobile First” tasarımının kullandığı Volkswagen Türkiye internet sitesi, mobil cihazların küçük ekranlarını hedeflemesine rağmen, büyük ekranlara da tam olarak uyum sağlıyor. Menü ve içerik yapısının da sadeleştirildiği site, Facebook ve Instagram gibi dünyaca ünlü şirketlerin de kullandığı “React“ altyapısı ile hazırlandı.

Yeni internet sitesi, kullanıcıların kişisel zevklerini ve marka ile olan etkileşimlerini artırmaya odaklanıyor

Tamamen veri odaklı olarak geliştirilen internet sitesi, kullanıcıların kişisel zevklerini ve marka ile olan etkileşimlerini artırmaya odaklanıyor. Canlı Chat, Online Servis Randevusu ve Online Yol Yardım gibi gerçek zamanlı iletişim seçeneklerinin de yer aldığı site, pazar ve müşteri taleplerine de hızlıca çözüm üretilmesine imkan sağlıyor. Hem Binek Araç hem de Ticari Araç bölümü yenilenen Volkswagen Türkiye’nin web sitesine buradan göz atabilirsiniz.