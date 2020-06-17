Haberimizin başlığını görüp şaşıranlar olabilir ancak okuduğunuz doğru çünkü otomotiv devi Volkswagen, bugüne kadar Audi'nin hisselerinin tamamına sahip değildi. Şirket, elektrikli araçların üretimi hız kazanmadan tüm yetkinin kendisinde toplanmasını istemiş olabilir ki bu yüzden hisselerin tamamına sahip olmak için harekete geçti.

"Volkswagen, Audi’yi satın alacak ne demek?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Herkes tarafından bilinmese de dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Grubu, lüks otomobil markası Audi’nin bugüne kadar tamamına sahip değildi. VW ve Audi onlarca yıldır ortaklaşa Audi Q4 e-tron ve VW ID.4 gibi çok sayıda araç, motor ve yedek parça teknolojileri geliştirdi ancak Volkswagen’in Audi üzerindeki mülkiyet hakkı %100 değil, %99,64’tü.

Reuters'ın Audi kaynaklarından edindiği bilgiye göre VW Group, Audi'nin azınlık hissedarlarında kalan küçük payı satın almak için ekstra %48 prim ödemeyi kabul etti. Otomotiv devi, Audi AG’nin küçük hissedarlarına, hisselerini devretmeleri karşılığında hisse başına 1.551,53 euronun nakit ödeneceğini tebliğ etti.

Hisselerin fiyatı dudak uçuklatıyor:

Açıklanan bu rakam ve koşullar, Audi üzerinde tam kontrolün sağlanması için Volkswagen’in 237 milyon euro ödeyeceği anlamına geliyor. Hisse devrinin, bu yaz yapılması planlanan yıllık genel kurul toplantısında tamamlanacağı aktarıldı. Peki bu gelişmeden sonra Audi cephesinde değişen bir şey olacak mı?

Her ne kadar milyonlardan bahsediliyor olsa da devredilen hisseler oldukça küçük ve bu gelişme pratikte köklü bir değişimin habercisi değil. Bayiler, müşteriler ve Audi'nin Almanya'nın Ingolstadt kentinde bulunan ana operasyon üssünde hiçbir değişiklik olmayacak. Audi, son birkaç yıl içinde VW için güvenilir ve istikrarlı bir gelir kaynağı oldu ve bunun devam etmesi bekleniyor. Audi, geleceğe elektrikli araç teknolojisiyle devam edecek gibi görünüyor.

Audi, elektrikli otomobil dünyasına hızlı bir giriş yapacak:

Audi e-tron SUV, markanın ileride üreteceği elektrikli araçlar için ilk örnekti. Yakın zamanda Audi e-tron GT modelinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Audi bünyesinde, yaklaşan VW ID.4 modelinin temelini oluşturan MEB platformu da dâhil olmak üzere toplamda dört benzersiz elektrikli otomobil platformu bulunduruyor.

MEB platformu, Audi Q4 e-tron ile beraber gelecek. e-tron’un arazi aracı da spor modeli de MLB Evo platformuna sahipken e-tron GT modeli, J1 Performans Platformu'na sahip olacak. Dördüncü platformaysa Premium Platform Electric (PPE) deniyor ve bunun önümüzdeki yıllarda yüksek hacimli araç segmentlerinin çoğunun temelini oluşturması bekleniyor.

Audi'nin platformları sayesinde uzun vadede elektrikli araç planları hazır görünüyor. Volkswagen’in daha geç olmadan markanın tamamına sahip olma isteği şaşırtıcı değil.