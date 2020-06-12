Volvo 240, Bir Sanatçının Ellerinde Modern Tasarıma Kavuştu

Monkey Sketch isimli bir sanatçı, Volvo’nun 1993 yılında üretmeyi bıraktığı Volvo 240 üzerinde bir çalışma gerçekleştirerek araca 2020 model bir görünüm kazandırdı.

Volvo’nun 1974-1993 yılları arasında ürettiği Volvo 240, şirketin en başarılı araçları arasında yer alıyor. Volvo 240, üretilmeye başladığı günden 1982’ye kadar şirketin en fazla satılan aracı oldu.

Günümüz otomobilleriyle karşılaştırıldığında daha dikdörtgen sayılabilecek tasarım çizgilerine sahip olan Volvo 240, Sketch Monkey takma ismini kullanan bir sanatçının ellerinde modernize edildi. Volvo 240’ın ana tasarımını bozmadan yeni bir Volvo 240 tasarlayan Monkey Sketch’in tasarımı, aracın günümüzde de ne kadar güzel görünebileceğini gösteriyor.

Volvo 240 orijinal tasarımı

Volvo 240’ın arka tarafından görülen bir fotoğrafı üzerinden çalışma yapan Monkey Sketch, 240’ın temiz ve basit tasarım çizgilerini korurken, yeni otomobillerde göremeyeceğimiz büyük bagaj kapağını da korudu. Monkey Sketch’in elinde modern bir renge kavuşan 240’ın jantları da daha büyük alaşım jantlarla değiştirildi. Aracın arka tamponu ve aydınlatmaları da modernleştirildi.

Monkey Sketch’in çocukluğundan bir hatıra da olan Volvo 240, sanatçının ellerinde 2020 model bir araca dönüştü. Oldukça güzel görünen araç, içinden geçtiğimiz yıllarda üretilen araçlardan çok daha ilgi çekici görünüyor.

2020 model konsept Volvo 240

Monkey Sketch’in ilk yaptığı Volvo tasarımı bu değil. Sanatçı daha öncede Volvo’nun üç kapılı hatchback Volvo C30’u ve Volvo 850 R’yi günümüzün tasarım çizgileriyle buluşturmuştu. Oldukça ilgi çekici tasarımlar oluşturan Monkey Sketch, önümüzdeki günlerde Volvo’nun eski araçlarını modernleştirmeye devam edecek gibi görünüyor.

2020 Volvo 240 konsepti video