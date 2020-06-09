90'lı yılların efsane otomobillerinden biri olan Mitsubishi 3000GT, bir tasarımcı tarafından yenilenmiş şekilde karşımıza çıkarıldı. Oldukça etkileyici görüntülerin oluşmasını başaran tasarımcı, birçok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Görüntüler oldukça güzel olsa da Mitsubishi'nin böyle bir planı olmadığını belirtmekte fayda var.

Japonya, otomobil sektörüne kazandırdığı birçok güçlü şirket sayesinde sektörde öne çıkıyor. Bu şirketlerden biri olan Mitsubishi Motors, birçok başarılı aracıyla otomobil endüstrisinde güçlü bir konumda durmayı başarıyor. Mitsubishi'nin 90'lı yıllarda çıkardığı 3000GT adlı spor araba, oldukça ses getirerek ikonik otomobillerden biri hâline gelmişti.

Aracın kendine has dizaynından yola çıkan bir tasarımcı, aracın bu sene yeniden tasarlansa nasıl olacağını ortaya çıkarmak amacıyla oldukça ilgi çekici bir çalışmaya imza attı. Tasarımcıyı bu karara itense eski bir Japon spor otomobili olan Toyota Supra'nın yeniden üretime sokularak sektöre kazandırılması. "Acaba aynı durum Mitsubishi 3000GT için geçerli olabilir mi?" diye düşünen tasarımcı, bu şekilde render görüntülerini oluşturmaya karar vermiş.

İşte tasarımcının gözünden yenilenmiş 3000GT:

Mitsubishi 3000GT'nin efsaneleşmiş yapısından yola çıkan tasarımcı, aracın genel tasarımından çok uzaklaşmayarak 4000GT olarak adlandırdığı yeni nesil aracı oluşturabilmiş. 3 farklı renkte tasarım oluşturan tasarımcı, köşeli ve keskin yapıyı tasarımında oldukça fazla kullanmış. 3000GT'ye göre daha geniş çamurluklar tercih eden tasarımcı, aracın güçlü gözükmesine olanak sağlamış.

Tamamen hayali olan bu tasarım oldukça ilgi görmüş olsa da Mitsubishi'nin bu tarz bir işin altına girmesi oldukça düşük bir ihtimal gibi gözüküyor. Şu anda Renault-Nissan ortaklığı altında bulunan şirketin 3000GT'nin yeni nesline vakit ayırması, otomobil tutkunlarına hoş bir sürpriz olabilir ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bu oldukça düşük bir ihtimal.

Mitsubishi geçtiğimiz günlerde yeni modeli Space Star'ı ülkemizde satışa sunmuştu. B segmentinde iyi bir konumda bulunması beklenen araç, oldukça şık bir görünüm sunuyor. Peşin fiyatı 127.900 lira olarak belirlenen araçla ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.