SUV'lere olan talebin gittikçe arttığının farkında olan Volvo, bazı sedan modellerine son vererek daha fazla SUV model tanıtacağını duyurdu. Yakın gelecekte sürücüler, Volvo S ve V serilerinde daha az seçenek ile karşılaşacaklar.

Bir zamanlar otomobil sektörüne sedan ve station wagonlar hakimdi. Bugüne geldiğimizde ise çoğunlukla SUV ve crossover modellerin revaçta olduğunu görüyoruz. Bu durum, “sağlam otomobil” denince akla ilk gelen marka olan Volvo’nun önümüzdeki dönemde ürün portföyünde önemli bir değişiklik gerçekleştirmesine neden olacak gibi görünüyor.

Bizzat Volvo CEO’su Håkan Samuelsson tarafından yapılan açıklamalara göre İsveçli otomobil markası, satış adetlerini kontrol ettiğinde müşterilerinin yüzde 75’inin Volvo’nun SUV modellerinin isim takısı olan XC modeli satın aldığını gördü. Bu, satılan her dört Volvo otomobilden üçünün SUV olduğu anlamına geliyor.

Volvo artık daha az sedan, daha fazla SUV model tanıtacak

Samuelsson’a göre SUV modellere olan bu yoğun ilgi, Volvo’nun sedan ve station wagon ürün portföyünü daraltıp SUV ve crossover modellere daha fazla odaklanmasıyla sonuçlanacak. Bir başka deyişle önümüzdeki yıllarda bir Volvo S ya da V serisi otomobil almak isteyen sürücüler, daha az seçenek ile karşılaşacaklar.

Volvo’nun bu hafta resmen tanıtmış olduğu XC40 Recharge ve C40 Recharge, şirketin gelecek vizyonunu oluşturan elektrikli SUV planının ilk ürünleri olarak karşımıza çıkmıştı. Ayrıca yeni nesil Volvo XC90’ın da bir elektrikli versiyonunun olması bekleniyor. Sedan ve station wagon modeli sayısını azaltacak olan Volvo, SUV portföyünün giriş modeli olacak XC20 ve C20 modellerini ise çoktan onaylamış durumda.

Şu an için Volvo’nun ürün portföyünde en üst sırada yer alacak bir XC100 modeli için resmi bir onay alınmış değil. Ancak şirketin artık daha fazla SUV modeli tanıtacağını düşünürsek tekerlekli tank diyebileceğimiz bir XC100’ün tanıtılması çok da sürpriz olmayacaktır. Volvo’nun önümüzdeki 10 yılın sonunda içten motorlu araçlara tamamen veda edeceğini düşünürsek olası bir XC100’ün elektrikli motora sahip olacağını tahmin edebiliyriz.