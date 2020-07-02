Volvo, Emniyet Kemeri Sorunu Nedeniyle 2,1 Milyon Aracı Geri

Volvo, ön koltuklardaki emniyet kemelerlerinde bulunan bir çelik telin zayıflaması nedeniyle 2,1 milyon aracını geri çağırma karar aldı. Bu adım, firmanın bu zamana kadar yaptığı en büyük geri çağırma olarak tarihe geçti.

Dünyanın en güvenli otomobil üreticilerinden biri olarak kabul edilen Volvo, bazı araçlarının ön koltuktaki emniyet kemerlerinde yaşanan sorun nedeniyle 2,1 milyon aracını geri çağırdı. Volvo sözcüsü Stefan Elfstrom tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada, çağrılan 2,1 milyon aracın emniyet kemerlerinde sorun olduğu belirtildi.

Elfstrom’un yaptığı açıklamaya göre bazı Volvo marka araçların ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinde bir çelik telin zayıfladığı tespit edildi. Özellikle 2006 ile 2019 yılları arasında üretilen araçlarda ortaya çıkan bu önemli sorun, Volvo’nun şu ana kadar yaptığı en büyük geri çağırma olarak dikkat çekiyor.

Volvo, olaylar başlamadan çözmek istiyor

Ürettiği otomobillerin sağlam ve güvenilir olmasıyla ün kazanan ve bu noktada çalışmalarına devam eden Volvo, bu denli büyük bir geri çağırmayla aslında araçlarında önemli bir hatanın yer aldığını doğruladı. Yaklaşık 14 yıldır üretilen 2,1 milyon Volvo araçta yaşandığı tespit edilen bu sorun, özellikle bir kaza anında insan sağlığı için hayati bir önem taşıyor. Aslında Volvo bu noktada da mantıklı davranarak henüz ortada ciddi bir olay yaşanmamışken reaksiyon göstermeye karar verdi.

Bazen firmalar ürünlerinde sorun olduğunu bilse de bunu görmezden gelebilirler. Örneğin Boeing, 737 Max’lerde sorun olduğunu bilmesine rağmen uçakları geri çağırmamıştı. Bunun sonucunda da 6 ay arayla iki uçak kazası yaşanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Volvo sözcüsü Elfstrom, “Şimdiye kadar dünya genelinde yaptığımız en büyük geri çağırma oldu. İleride dönük problemi önlemek için böyle bir çağrı yaptık. Servislerimiz, araç sahiplerine mektup göndererek durumu bildirecekler” dedi. Volvo’nun bu davranışı, pek çok firmaya da örnek olabilir. Özellikle güvenlik söz konusu olduğunda geniş çaplı geri çağırma olayları görmemiz mümkün.