Güvenlik konusunda muhteşem bir üne sahip olan Volvo, getireceği hız sınırlaması ile oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Elektrikli otomobillerinde bile en yüksek hızı 180 km/sa olarak ayarlayacak otomobil üreticisi, kaza sayılarının düşmesini temenni ediyor.

Arabalardaki güvenlik konusu hakkında herhangi bir konu açıldığında akla ilk gelen marka Volvo, geçtiğimiz ay yeni bir karar aldı. Otomobil güvenliğini iyileştirme misyonunun bir parçası olarak, 2021 model araçlarındaki en yüksek hızı 180 km/sa olarak sınırlayacağını açıkladı. Buna Volvo’nun elektrikli SUV’u Volvo XC60 Polestar da dahil olacak.

Kısmi İsveçli otomobil üreticisi, strateji olarak 2020’de trafik kazası sonucunda ölüm ve ciddi yaralanma sayılarını en aza indirmeyi hedefliyor. 180 km/sa ise bu strateji için yeterli bir hız mı emin değiliz. Zira 180 km/sa , ABD’nin legal hız sınırını geçiyor. O yüzden ne kadar efektif olacağı konusunda hâlâ soru işaretleri mevcut.

Volvo, yeni üreteceği otomobillerinin hızını 180 km’ye sınırlayacak

Hız sınırlama önleminin çok mantıklı olmadığını düşünen tek kişi biz değiliz. Volvo da trafik kazalarını önlemek için alınan bu kararın mantığında hata olduğunu kabul etmiş gibi gözüküyor. Volvo Cars Safety Center başkanı Malin Ekholm, Autocar’a yaptığı açıklamada “180 km/sa hâlâ hızlı. Prki bu arabalar yavaş mı demek? Hayır, değil” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

”Bu bir sınırlama ve gerçekten 180 km’den daha hızlı gitmenin hiçbir mantığı yok. Herkes hız yapmak hakkında konuşuyor fakat biz ciddi olduğumuzu göstermek için bir şeyler yapmak istedik. Belki bu yaptığımız sınırlama, konu hakkında gerçek bir tartışma ortamı yaratır.”

Volvo, tanıttığı üç noktalı emniyet kemeri ve çarpışma önleme sistemleri ile güvenlik konusunda mükemmel bir üne sahip. Volvo, getireceği hız kısıtlamasına ek olarak Care Key adında bir ürün de tanıttı. Araba sahiplerinin, daha az deneyimli sürücüler için arabasına hız sınırı koyabilmesine olanak tanıyan bu anahtar, arabanızı başkasına gönül rahatlığıyla vermenize imkân tanıyor.