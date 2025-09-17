Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Volvo, Emniyet Kemeri Sorunu Nedeniyle Araçlarını Geri Çağırdı

Volvo, ABD'de sattığı 1.355 adet otomobil için bir geri çağırma programı başlattı. Bu geri çağırmanın nedeni, otomobillerin emniyet kemerinde yaşanan bir üretim hatası. Volvo, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerini 30 Ekim itibarıyla servislere davet edecek.

Volvo, Emniyet Kemeri Sorunu Nedeniyle Araçlarını Geri Çağırdı
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Ürettiği tank gibi otomobillerle tüketicilerin gönüllerinde taht kuran Volvo'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, ABD'de önemli bir geri çağırma programı başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu geri çağırma programının nedeni, emniyet kemerlerinde yaşanan bir sorundu. Emniyet kemerinin mucidi olan firmanın bu konudan dolayı geri çağırma yapması dikkatlerden kaçmamalı.

Volvo'nun açıklamasına göre emniyet kemerlerinde yaşanan sorun, ABD pazarında satışa sunulan 1.355 otomobili etkiledi. Firmanın tedarikçisinde kaynaklanan bir üretim hatası, emniyet kemerlerinin sıkma mekanizmasında kendini gösteriyor ve olası bir kaza durumunda kemerler, yolcuyu sıkmak yerine gevşetiyor. Bu da basit bir kazanın bile ölümcül sonuçlar doğurmasına neden olabilir.

Hangi modeller etkilendi?

Başlıksız-1

Volvo'nun yaptığı açıklamada 18 Haziran 2025 ile 2 Temmuz 2025 arasında üretilen 407 adet 2026 XC90, 23 Haziran 2025 ile 9 Temmuz 2025 arasında üretilen 914 adet 2026 XC60, 19 Haziran 2025 ile 10 Temmuz 2025 arasında üretilen 16 adet Volvo V90 CC ve 2 Temmuz 2025 ile 4 Temmuz 2025 arasında üretilen 18 adet Volvo V60 CC modelinin geri çağırma programına alındığı belirtildi. ABD'de bu otomobilleri satın almış olan tüketiciler, 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla servislere davet edilecekler.

Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var? Togg T10X vs Togg T10F Karşılaştırması: Aralarında Ne Fark Var?

Bu arada; Volvo'da yaşanan emniyet kemeri sorununun herhangi bir kazada tüketiciye sorun yaşatıp yaşatmadığı şimdilik bilinmiyor. Öte yandan; sektör kaynaklarından da konuyla ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Buradan yola çıkarak şimdilik bir problem olmadığını söyleyebiliriz.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zekânın "Balon" Olduğunu Söyledi

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zekânın "Balon" Olduğunu Söyledi

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim