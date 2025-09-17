Volvo, Emniyet Kemeri Sorunu Nedeniyle Araçlarını Geri Çağırdı

Volvo, ABD'de sattığı 1.355 adet otomobil için bir geri çağırma programı başlattı. Bu geri çağırmanın nedeni, otomobillerin emniyet kemerinde yaşanan bir üretim hatası. Volvo, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerini 30 Ekim itibarıyla servislere davet edecek.

Ürettiği tank gibi otomobillerle tüketicilerin gönüllerinde taht kuran Volvo'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, ABD'de önemli bir geri çağırma programı başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu geri çağırma programının nedeni, emniyet kemerlerinde yaşanan bir sorundu. Emniyet kemerinin mucidi olan firmanın bu konudan dolayı geri çağırma yapması dikkatlerden kaçmamalı.

Volvo'nun açıklamasına göre emniyet kemerlerinde yaşanan sorun, ABD pazarında satışa sunulan 1.355 otomobili etkiledi. Firmanın tedarikçisinde kaynaklanan bir üretim hatası, emniyet kemerlerinin sıkma mekanizmasında kendini gösteriyor ve olası bir kaza durumunda kemerler, yolcuyu sıkmak yerine gevşetiyor. Bu da basit bir kazanın bile ölümcül sonuçlar doğurmasına neden olabilir.

Hangi modeller etkilendi?

Volvo'nun yaptığı açıklamada 18 Haziran 2025 ile 2 Temmuz 2025 arasında üretilen 407 adet 2026 XC90, 23 Haziran 2025 ile 9 Temmuz 2025 arasında üretilen 914 adet 2026 XC60, 19 Haziran 2025 ile 10 Temmuz 2025 arasında üretilen 16 adet Volvo V90 CC ve 2 Temmuz 2025 ile 4 Temmuz 2025 arasında üretilen 18 adet Volvo V60 CC modelinin geri çağırma programına alındığı belirtildi. ABD'de bu otomobilleri satın almış olan tüketiciler, 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla servislere davet edilecekler.

Bu arada; Volvo'da yaşanan emniyet kemeri sorununun herhangi bir kazada tüketiciye sorun yaşatıp yaşatmadığı şimdilik bilinmiyor. Öte yandan; sektör kaynaklarından da konuyla ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Buradan yola çıkarak şimdilik bir problem olmadığını söyleyebiliriz.