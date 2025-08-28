Volvo, yeni fişli hibrit modeli XC70'i Çin'de tanıttı. İlerleyen süreçte Avrupa'ya da gelecek otomobil, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu otomobil neler sunuyor, nasıl görünüyor?

Dev otomobil üreticisi Volvo'nun uzun zamandır üretilmeyen XC70 isimli modeli, büyük bir yenileme alarak geri döndü. Bir fişli hibrit olarak tanıtılan otomobil, sahip olduğu teknik özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Volvo XC70'e yakından bakalım.

Volvo'nun yeni SUV modeli, markanın yeni nesil tasarım dilini yansıtmaya devam ediyor. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında oldukça ince şekilde tasarlanmış LED farları görüyoruz. Gövdeye gömülü kapı kollarına sahip olan otomobilin arka kısmında ise yine LED'lerle desteklenen, ışık barına benzer bir tasarım tercih edildi. Volvo XC70, oldukça şık görünüyor.

Karşınızda Volvo XC70

Volvo'nun yeni fişli hibriti, iç tasarımıyla da gayet tatmin edecek gibi görünüyor. Bu otomobilde 12 inç boyutlu dijital gösterge ekranı bizleri karşılıyor. Yatay olarak yerleştirilmiş 15.4 inç bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan XC70, ön camın tamamını head-up display hâline getirebiliriyor. Opsiyonel olarak satılacak bu özellik, 91 inç boyutlu bir görüntü alanı sağlıyor.

Volvo XC70'in en önemli kısmına gelmiş bulunuyoruz. Volvo'nun yeni SUV'unda 160 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motor, 21,2 kWh veya 39,64 kWh kapasiteli bataryalarla eşleştirilen bir elektrik motoru ile kombine edildi. Hızlı şarj desteği ile yüzde 0'dan yüzde 80'e kadar 23 dakikada şarj olabilen batarya, sadece elektrik gücüyle 200 kilometre civarı menzil sunuyor. Buna benzin desteği de eklendiğinde Volvo XC70'in menzili, 1.200 kilometreye ulaşıyor.

Volvo'nun yeni fişli hibrit modeli, şimdilik Çin pazarında satılacak. Ancak otomobil, sonraki aşamada Avrupa pazarına gelecek. Bakalım Volvo XC70'in Avrupa versiyonunun fiyatı ne kadar olacak...