Volkswagen'in dünya çapında milyonlarca satış başarısına ulaşan popüler SUV modeli T-Roc yenilendi. İşte yenilenen modele dair tüm detaylar!

Volkswagen'in popüler SUV modeli T-Roc, tamamen yenilendi. Önceki nesle göre 12 cm daha uzun olan yeni T-Roc, daha güçlü bir tasarıma ve daha geniş bir iç mekâna sahip.

Avrupa'da artık standart olarak sadece hibrit motor seçenekleriyle (başlangıçta 116 ve 150 beygirlik hafif hibrit) satılacak yenilenen modelin iç mekan tasarımında kalite artırılırken, 13 inçlik büyük ekran, baş üstü gösterge (head-up display) ve masaj fonksiyonlu koltuklar gibi üst segment teknolojileri eklenmiş durumda.

Hibrit gücü ve lüks teknolojileriyle geliyor

Sınıfının standartlarını yeniden belirlemeye hazırlanan ve dünya çapında 2 milyondan fazla satan Volkswagen T-Roc, ikinci nesliyle sahneye çıktı. Daha kaslı tasarım, standartlaşan hibrit motorlar ve lüks otomobillerden transfer edilen teknolojilerle yeni T-Roc, iddiasını bir üst seviyeye taşıyor.

İlk bakışta daha güçlü ve oturaklı duruşuyla dikkat çeken yeni nesil, bir önceki modele göre tam 12 cm uzayarak hem daha dinamik bir profil çiziyor hem de yolcularına daha ferah bir yaşam alanı vaat ediyor. Aracın modern kimliği, standart LED farları birbirine bağlayan ışıklı Volkswagen logosu ve arkadaki kesintisiz LED şeritle pekiştirilmiş.

Kabinde "Lounge" havası

Volkswagen, yeni T-Roc'un kabininde kalite algısını bir üst lige taşımış. Yumuşak dokulu ve kumaş kaplı yüzeyler, ambiyans aydınlatmasıyla birleşerek sürücü ve yolculara adeta bir "lounge" konforu sunuyor. Kokpitin merkezinde ise 13 inçe varan devasa multimedya ekranı yer alıyor.

Yeni masaj fonksiyonlu, 14 yöne ayarlı ergoActive koltuklar uzun yolculukları keyfe dönüştürecek. Tiguan gibi üst modellerden alınan ve ilk kez bu sınıfta sunulan, bilgileri ön cama yansıtan "head-up display" seçeneği de sürüş güvenliğini artıracak.

Motorda da devrim var

Yeni T-Roc, Avrupa'da artık yalnızca verimliliği ve düşük emisyonu hedefleyen hibrit motorlarla yola çıkacak. Başlangıçta 48V hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 litrelik eTSI motorun iki farklı versiyonu (116 PS ve 150 PS) sunulacak.

Volkswagen, bu motorlara ek olarak gelecekte iki yeni tam hibrit (full hybrid) sistem, dört çeker 4MOTION ve serinin zirvesi olacak yeni bir T-Roc R versiyonunun da dâhil edileceğini söylüyor.

Fiyatı ve Türkiye'ye geliş tarihi

Yeni T-Roc'un Almanya'daki başlangıç fiyatı 30.845 euro olarak açıklandı ve ön satışları başladı. Modelin Avrupa yollarına çıkışı ise Kasım ayını bulacak.

Türkiye'deki otomobilseverlerin yeni T-Roc ile buluşması için ise biraz daha beklemesi gerekecek. Şu aşamada beklenen tarih 2026'nın ilk çeyreği. Aracın Türkiye fiyatı ise şimdilik belirsiz.