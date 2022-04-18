Hypercasual oyunların en büyük yayımcısı Voodoo, Türkiye'de yeni bir oyun stüdyosu kurdu. Reptom isimli yeni stüdyonun hypercasual oyunlar geliştireceği öğrenildi.

Mobil oyun sektörünün lider isimlerinden birisi olan Voodoo, günümüzde Play Store’da karşımıza çıkan pek çok hypercasual oyunun yayımcısı olarak devamlı karşımıza çıkmaya devam ediyor. Voodoo, bugün ise Türkiye özelinde gerçekleştirdiği yeni girişimle gündeme geldi.

Tüm dünyayla rekabet eden derecede birçok mobil oyun stüdyosuna sahip olan Türkiye, son olarak Voodoo’nun ilgisini çekti. Fransa merkezli oyun şirketi, Türkiye’de yeni bir mobil oyun stüdyosu kurdu. Yeni mobil oyun stüdyosunun adı Reptom olarak paylaşılırken, stüdyonun hypercasual türünde oyunlar geliştireceği öğrenildi.

Daha önce de yerli girişimlere yatırım yapmıştı:

Reptom, aslında Voodoo’nun Türkiye’de mobil oyun ekosistemi için attığı ilk adım değildi. Şirket, Eylül 2020’de Türk mobil oyun stüdyosu Fabrika Games’e yatırım yaptığını açıklamıştı. Geçtiğimiz mart ayında da yerli girişim Fomo Games’in yatırım turuna katılmıştı.

Voodoo’nun yeni girişimi hakkında, bu girişimin meyvesi olan Reptom stüdyosunun direktörü ve kurucu ortağı Murat Bilge’den de bir açıklama geldi. Bilge, Voodoo’nun oyun ekosistemi özelinde oldukça önemli bir bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek girişimin bir parçası olmaktan heyecan duyduklarını aktardı.