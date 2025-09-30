EA'in Tarihindeki En Büyük Hata: VPN'le Çok Ucuza Milyonlarca TL'lik FC Points Alındı

FC 26 ekonomisinin bel kemiği olan FC Points, Endonezya'daki hatalı fiyatlandırma yüzünden kullanıcılar tarafından milyonlarca adet satın alındı.

FC 26’da yaşanan büyük bir hata, bazı oyuncuların VPN kullanarak oyun içi para birimi olan FC Points'i neredeyse bedavaya almasına yol açtı. Normalde 120 doların üzerinde olan 18.500 FC Points, Endonezya’daki fiyatlandırma hatası sayesinde sadece 1 doların altında bir ücrete alınabildi. Oyuncular ise IP adreslerini Endonezya üzerinden göstererek bu açığı kullandı.

Bu durum hem PC hem de konsol oyuncularını etkiledi. Kimi oyuncuların hesaplarının askıya alındığı öne sürülse de EA tarafından kesin bir açıklama yapılmış değil. Şu anda FC topluluklarında bu olay “EA tarihinin en büyük hatası” olarak adlandırılıyor.

Transfer pazarı açıktan ciddi anlamda etkilendi

Reddit’teki paylaşımlar, özellikle PC platformunda coin fiyatlarının hızla düşmesine ve oyundaki pazarın çökmesine yol açtığını gösteriyor. Yüzlerce oyuncu kısa sürede güçlü takımlar kurarken, açıktan yararlanmamış olan kullanıcılar dengesiz bir oyun ortamında mücadele etmek zorunda.

Şu anda oyuncuların birbirlerine önerisi crossplay özelliğini kapatmak yönünde. Her ne kadar bu açık hem PC hem konsol oyuncuları tarafından kullanılmış olsa da büyük çoğunluğunun PC hesapları olduğu düşünülüyor. Keza iddialara göre yeni hesaplar açarak açık sayesinde birçok hesaba FC Points alınmış ve bu hesaplar satılmaya başlanmış durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.