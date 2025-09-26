Tümü Webekno
FC 26 Çıktı: İşte Sahaya Atılmadan Önce Bilmeniz Gereken Her Şey!

Uzun süren bekleyiş sona erdi ve EA'in merakla beklenen oyunu FC 26, bugün standart sürüm alanlar için resmî olarak piyasaya sürülmüş durumda.

FC 26 Çıktı: İşte Sahaya Atılmadan Önce Bilmeniz Gereken Her Şey!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA'in her yıl merakla beklenen futbol oyunu serisi FC'nin yeni oyunu FC 26, an itibarıyla satın aldığınız tüm platformlardan erişime açılmış durumda.

Bildiğiniz üzere EA her yıl FC 26'nın Ultimate Edition sürümünü satın alanlara 3 veya 7 gün gibi daha geniş bir erken erişim imkânı sunuyor. Bu yıl bu süre tam 7 gün iken, 19 Eylül tarihinde Ultimate Edition'ı sipariş eden oyuncular oynamaya başlayabilmişti.

EA Play ile 10 saat oynayabilirsiniz

FC 26

Standart sürümü satın alanlar için ise bugün FC 26 dünya genelinde piyasaya sürülmüş durumda. Ayrıca EA Play aracılığıyla oyunu 10 saat denemeniz de mümkün.

EA FC 26'ya dair merak ettiğiniz her şey için ise aşağıdaki ilgili içeriklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

EA FC 26 Duyuruldu: İşte Fiyatı, Sistem Gereksinimleri, Çıkış Tarihi ve Bilmeniz Gereken Her Şey! EA FC 26 Duyuruldu: İşte Fiyatı, Sistem Gereksinimleri, Çıkış Tarihi ve Bilmeniz Gereken Her Şey!
FC 26’da Türkiye’deki En Yüksek Reytingli Futbolcular Belli Oldu FC 26’da Türkiye’deki En Yüksek Reytingli Futbolcular Belli Oldu
EA FC 26’nın En Yüksek Reytinge Sahip Futbolcuları Açıklandı (Ronaldo ve Messi Hayranlarının Gözleri Yaşlı) EA FC 26’nın En Yüksek Reytinge Sahip Futbolcuları Açıklandı (Ronaldo ve Messi Hayranlarının Gözleri Yaşlı)
FC 26'da Yer Alacak Tüm Şarkılar Açıklandı (Listede Bir Tane de Türk Var) FC 26'da Yer Alacak Tüm Şarkılar Açıklandı (Listede Bir Tane de Türk Var)
FC 26'dan Türkçe Spikerli Oynanış Videosu Paylaşıldı [Video] FC 26'dan Türkçe Spikerli Oynanış Videosu Paylaşıldı [Video]
EA FC 26’nın Kariyer Modu Tanıtımı Yayımlandı [Video] EA FC 26’nın Kariyer Modu Tanıtımı Yayımlandı [Video]
Galatasaray ve Beşiktaş'tan FC 26 'Rating Challenge' Videoları Geldi [Video] Galatasaray ve Beşiktaş'tan FC 26 'Rating Challenge' Videoları Geldi [Video]
