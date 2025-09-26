FC 26 Çıktı: İşte Sahaya Atılmadan Önce Bilmeniz Gereken Her Şey!

Uzun süren bekleyiş sona erdi ve EA'in merakla beklenen oyunu FC 26, bugün standart sürüm alanlar için resmî olarak piyasaya sürülmüş durumda.

EA'in her yıl merakla beklenen futbol oyunu serisi FC'nin yeni oyunu FC 26, an itibarıyla satın aldığınız tüm platformlardan erişime açılmış durumda.

Bildiğiniz üzere EA her yıl FC 26'nın Ultimate Edition sürümünü satın alanlara 3 veya 7 gün gibi daha geniş bir erken erişim imkânı sunuyor. Bu yıl bu süre tam 7 gün iken, 19 Eylül tarihinde Ultimate Edition'ı sipariş eden oyuncular oynamaya başlayabilmişti.

EA Play ile 10 saat oynayabilirsiniz

Standart sürümü satın alanlar için ise bugün FC 26 dünya genelinde piyasaya sürülmüş durumda. Ayrıca EA Play aracılığıyla oyunu 10 saat denemeniz de mümkün.

