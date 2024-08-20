Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Yine Ertelendi

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, bu defa da 2025'in ilk yarısına ertelendi.

2019 yılından beri ertelene ertelene bir hâl olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, bu defa da 2025 yılının ilk yarısına ertelendi. En azından oyun, Paradox'un iptal ettiği yapımlar arasında yer almamış oldu. Oyun, bir kez daha gecikmeye uğramazsa 2025 yılının ilk yarısında bilgisayar, Xbox Series X ve S ile PlayStation 5'e gelecek.

Paradox Interacitve CEO Yardımcısı Mattias Lilja ve The Chinese Room yaratıcı yönetmeni Alex Skidmore, yaptıkları açıklamada "oyuncularına yüksek-kaliteli oyun sunmak için" yapımın çıkışını ertelediğini belirtti. Paradox, yakın zamanda pek çok oyunu iptal etmiş ve bazı stüdyoları da kapatmıştı.

Öncelik oyunu parlatmakta

Yapılan açıklamaya göre aslında oyun ilk açıklanan tarihte yayımlanmaya hazır ancak Paradox ve The Chinese Room, "oyunu parlatmayı öncelikli hâle getirmeye" karar verdi. Ek geliştirme sürecinin "test ve lansman arasındaki süreyi uzatarak kalite güvence oluşturmak ve oyunu hazır olduğunda piyasaya sürmeyi sağlamak" için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre bu zaman ayrıca oyunun hikâyesini genişletmek için kullanılacak. Bu yapımda daha fazla farklı son bulunacak. Öte yandan oyunun geliştirme sürecinin son aşamalarına yaklaşıldığı ve oyunun yeterince iyi seviyeye geldiğinde çıkış tarihinin de paylaşılacağı belirtildi.

Orijinal Vampire: The Masquerade - Bloodlines, 2004 yılında Troika Games tarafından geliştirilmiş ve kült bir yapım hâline gelmişti.