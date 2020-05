Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Fragmanı Yayınlandı

Oyun dünyasının efsanelerinden biri olan Vampire: The Masquerade – Bloodlines, yeni bir oyunla birlikte Xbox Series X oyun konsolunda yer alacak. Bugünkü Inside Xbox programında Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2’nin oynanış fragmanı da gösterildi.

Oyuncuların son birkaç gündür sabırsızlıkla beklediği o an geldi ve sonunda Xbox’ın yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’e gelecek oyunların nasıl görüneceğini gördüğümüz etkinlik başladı. Etkinliğin en beklenen ismi Assassin’s Creed Valhalla olsa da etkinlikte birçok yeni nesil grafiğe sahip oyundan da oynanış fragmanları yayınlandı.

İşte bu oyunlardan biri de bir efsanenin geri dönüşü olarak nitelendirebileceğimiz Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’ydi. Oyun, rol yapma oyunlarının tarihteki en muhteşem örneklerinden birisi sayılan Vampire: The Masquerade - Bloodlines serisinin ikinci oyunu olacak.

Vampir hayatını yaşayın:

Daha önceki oyun Troika Games tarafından geliştirilmiş olsa da bu kez geliştirici şirket kısmında oldukça beğenilen oyunlarıyla tanınan Paradox Interactive ismi yazıyor. Oyun, fragmandan anladığımız kadarıyla epey hızlı bir oynanışa ve dövüş mekaniklerine sahip olacak.

Bir vampir olarak şehirde maceradan maceraya koşturduğumuz ilk oyun olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines, zamanında oldukça sevilmişti. Bu oyunun devam oyunu da grafik anlamında muhteşem gözükse de oyunun nasıl bir hikâyeyi ele alacağını henüz bilmiyoruz. Bunun yerine oldukça yüzeysel detaylara sahibiz.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, oyuncuların ‘World of Darkness’ta bir vampir hayatı yaşamalarını sağlayacak. Oyuncular, bu dünya içerisinde bulunan insanlarla iletişime geçecek ve kurdukları iletişimin tarzı, bulundukları oyun dünyasını da etkileyecek.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines’ı oynamış olanların dört gözle bekleyecekleri yeni Xbox Series X oyunu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, 2020 bitmeden piyasaya çıkacak. Oyunun bu yıl piyasaya çıkacağı söylense de şu an için net bir tarih verilmiş değil. Umuyoruz ki bu oyun da diğer oyunlar gibi salgın krizinden fazla etkilenmeden oyuncularla buluşabilir.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 oynanış fragmanı: