Wacom, Başlangıç Seviyesi Çizim Tableti Wacom One'ı Tanıttı

Sanatçılara, tasarımcılara ve içerik üreticilerine yönelik farklı kalemleri ve çizim tabletleriyle bilinen Wacom, yeni bir başlangıç seviyesi çizim tabletinin tanıtımını yaptı. Wacom bu ürünün yeni nesil sanatçılara hitap ettiğini söylüyor.

Dünyadaki dijital dönüşüm sanat camiasına da yansıyor. Spotify gibi platformlar müziği, YouTube ve Netflix gibi platformlar dizileri ve sinemayı değiştiriyor. Bu esnada resim ve tasarım sanatı da kendi dönüşümünü gerçekleştiriyor ve dijitale taşınıyor.

Bu dijitale taşınmada da en önemli unsurlardan biri de çizim kalemleri ve çizim tabletleri. Alanın önde gelen firmalarından olan Wacom, başlangıç seviyesi bir çizim tableti olan Wacom One’ı CES 2020’de firmanın diğer giriş seviye ürünleriyle birlikte tanıttı.

Firma, Wacon One’ı “yeni nesil sanatçılar için” diye tanımlıyor. Tecrübeli kullanıcıları heyecanlandıracak bir ürün olmasa da kalemin ve çizim tabletinin dikkat çekici özellikleri var.

Wacom One'ın özellikleri

Wacom One, 13 inçlik 1080p ekrana sahip ve ekran %72 NTSC renk sunuyor. Ekran Mac, Windows ve bazı Android cihazlarla uyumlu.

Uyumlu Android cihazlar arasında Huawei P20/P30, Mate 10/10 Pro, Mate 20/20 Pro; Samsung Galaxy Note 10/10+/9/8, Galaxy S10e/S9/S8, Galaxy Tab S4/S5e/S6 ve Sony Xperia XZ2 yer alıyor. Wacom gelecekte daha fazla cihazla uyumluluk sağlayacağını söylüyor.

Wacom’un bütün ürünleri gibi bu ekran da şarj gerektirmeyen ve basınca duyarlı bir kalemle birlikte geliyor. Bu kalemi kullanmak istemiyorsanız üçüncü parti bir üreticinin kalemini de kullanabiliyorsunuz ancak kalemin çizim tabletine uyumlu olması gerekiyor. Wacom’un açıklamalarına göre Lamy, Samsung ve STEADTLER’in ürettiği kalemler ekrana uyuyor. Wacom kalemlerdense ekranla uyumlu tek kalem ne yazık ki cihazın kendi kalemi.

Uygun fiyatı Wacom One’ı öne çıkarıyor

Wacom One kesinlikle üst seviye cihazlarla aşık atabilecek seviyede değil. Yine de çizim tabletinin talipleri çok olacak gibi görünüyor. Wacom’un belirlediği 399,95 dolarlık (vergiler hariç yaklaşık 2.360 TL) fiyat etiketi de cihaza yönelik ilgiyi artıracak gibi duruyor.

Wacom One’ın raflarda yerini alması çok da uzun sürmeyecek. Firma ürünün bu ay satışta olacağını söyledi. Wacom One; firmanın kendi sitesinde ve Best Buy, Amazon gibi perakende ürün satıcılarında yer alacak.