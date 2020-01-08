CES 2020’de Gördüğümüz En Garip 13 Cihaz

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES kapılarını açtı. Fuar başladığından bu yana üst düzey teknolojilere sahip gelişmiş araçları, akıllı telefonları ve inovatif çözümleri haberlerimize konu ettik. Fuar ise bununla sınırlı değil.

Günümüzdeki pek çok teknoloji, yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra tüketicilerin hizmetine sunulan, ilk halleri muhtemelen görenlerin kahkaha attığı teknolojilerdir. CES 2020 elektronik fuarında her zaman en büyük övgüyü almasa da teknoloji meraklılarını oldukça eğlendiren ve gelecekte neler yapılabileceğine dair ipuçları veren cihazlar da yer aldı.

Sesle çalışan musluk

Gerekli gereksiz her cihazın sesle aktifleştirilebilmesini sevenlerdenseniz bu musluk tam size göre. ABD’li Moen tarafından üretilen musluğa sesli komut verebiliyorsunuz. Görünüşte gereksiz olan bu özelliğin halka açık tuvaletlerde çok tutması hiç de uzak ihtimal değil. Ayrıca musluğa sesli komut vererek istediğiniz sıcaklıkta ve istediğiniz miktarda su alabiliyorsunuz. Gezegenin en önemli kaynaklarından birinin su olduğunu düşünürsek tutumluluk açısından hiç de fena olmayabilir.

Bellabot yemek servis kedisi

BellaBot adlı bu kedi robotun olayı, restoranlarda 10 kilograma kadar olan yemekleri servis edebiliyor olması. Kedibotun kulağını kaşıyarak siparişinizi alırsanız 'purr'luyor, arada bir modu değişiyor. Kedilerin gerçekte yemekleri getirmek yerine tabağınızdan alıp götürmeyi amaçladığını göz ardı edersek güzel bir icat. Kediniz varsa kıskanır bunu.

Akıllı kedi kumu kutusu

Geçtiğimiz yıl da benzer bir ürün tanıtılmıştı ve evde kedi besliyorsanız kendi kendini temizleyebilen kedi kumu kutusunun ne büyük bir güzellik olacağını biliyorsunuzdur. LuluPet’in yapay zeka akıllı kedi kumu kutusu, CES 2020’de bir inovasyon onur ödülü aldı. Kutunun üstündeki sensörler kedinizin kakasını ve idrarını inceleyerek patili dostunuzun sağlıklı olduğundan emin oluyor. Cihaz ayrıca “dışkılama davranışları algoritmasına” göre de hayvanınızı kontrol ediyor. Kediniz varsa sever bunu...

Başsız robot kedi

Başsız robot kedi ifadesi herkesi rahatsız etti mi? Güzel, çünkü görüntüsü de rahatsız edici. Üreticilerine göreyse bu cihaz kedi davranışlarını taklit ederek kişilerin rahatlamasına yardımcı oluyor. Aslında Qoobot adlı bu model birkaç yıl önce çıkmış olsa da çantalara sığacak kadar küçük versiyonu bu yıl tanıtıldı. Kediniz varsa bu ürüne pek de iyi davranmayabilir.

Samsung dönen televizyon

Samsung Sero TV, sosyal medya ile telefon etkileşimindeki bir sonraki adım gibi gözüküyor. Bu televizyonun olayı, orijinalinde dikey olarak çekilmiş olan TikTok ya da Instagram videosu izliyorsanız televizyonun da kendi kendine dikey pozisyona geçmesidir. Televizyon hali hazırda Kore’de satışta bulunuyor. Kediniz varsa devirir bunu.

Ruj karıştırıcı

L’Oreal Perso adlı bu cihaz oldukça ilginç aslında. Kendi rujunuzu yapmanızı sağlayan cihaz istediğiniz ruj, fondöten ve cilt bakım ürünlerini karıştırabilmenizi sağlıyor. Ayrıca eşlikçi akıllı telefon uygulaması sayesinde YouTube ünlülerinin tariflerini de uygulayabiliyorsunuz. Kediniz varsa makyaj masasının üzerinden devirebilir.

Giyilebilir subwoofer

BassMe, giyilebilir subwooferlar ile biraz ileri gitmişe benziyor. Iron Man’in ark reaktörü gibi göğsünüze taktığınız bu subwoofer ile eğlenebiliyorsunuz. Şükürler olsun ki bu cihaz sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunlarında kullanılması için üretildi ve düşük frekanslı ses veriyor. Kediniz varsa bu cihazdan rahatsız olabilir.

Samsung’un görünmez klavyesi

Yapay zeka algoritması + ön kamera: Samsung SelfieType görünmez klavye. Sistem başarılı olursa oturmuş masa üstünde rastgele yerlere vurarak yemek yiyen kişiler görmeye başlayacağız. Kediniz varsa parmaklarınıza saldırabilir.

Akıllı çöp kutusu

Knectek Labs’in bu akıllı çöp kutusu, sızıntı derdini ortadan kaldırıyor ve kokuyu engelliyor. Dolduğu zaman çöp torbasını kendisi kapatıyor ve içindeki dolu torba çıkarıldığında da kendi kendine yeni torbayı geçiriyor. Ayrıca çöp torbasının delinmesi gibi tatsız durumlarda da haber veriyor. Peki bu cihaz kimin hoşuna gitmeyecektir? Evet doğru, kedinizin.

Alexa’lı duş başlığı

En iyi fikirler hep duştayken aklınıza geliyor ancak çıkana kadar unutuyor musunuz? Duş başlığına söyleyin o sizin için kaydetsin, çözüm ne kadar da kolay değil mi? Kohler Moxie duş başlığı Alexa bağlantısına sahip ve istediğiniz şarkıları çalabiliyor. Cihazın şarjı 5 saat gidiyor.

Akıllı mobilya tekerleği

Evin içinde eşyaların yerini değiştirmek istiyor ancak ağırlıklarından dolayı bunu yapamıyor musunuz? Norveçli Wheel.me sizin yanınızda. Akıllı tekerlek sistemi sayesinde dokunarak eşyaları hareket ettirebiliyor

Horlama engelleyici yastık

İnsanların büyük kısmı hayatlarının bir döneminde horlar. Tenminds ise horlama konusunda yeni bir yaklaşım getiriyor. Firmanın akıllı yastığı, yastıkta yatan kişi horluyorsa o kişinin kafasını çeviriyor. Ayrıca yastık kendi yüksekliğini de değiştirebiliyor. Kediniz varsa size yastığı kullanmak için sıra gelmeyebilir.

Robot yancı

Samsung’un Ballie adlı küçük cihazı bir tenis topuna benziyor. Bu robot evlerinizde size eşlik ediyor, yuvarlanarak ilerliyor ve sesle aktif ediliyor. Kendi kamerası da olan Ballie sizinle ve diğer akıllı cihazlarla iletişim kurabiliyor, istenilen bilgileri verebiliyor. Kediniz bu robotun canına okuyacaktır, o ayrı.

CES 2020 oldukça ilginç ürünlere ev sahipliği yapıyor ve gelecek yıllarda da bu cihazlardaki teknolojiler üzerine geliştirilmiş farklı ürünlere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Siz en çok hangisini beğendiniz?