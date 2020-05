Marvel'ın Disney+ abonelerine yayınlanacak dizisi WandaVision'ın çekimlerinin, koronavirüs nedeniyle prodüksiyon çalışmaları durmadan önce tamamlandığı bildirildi. Ancak dizinin ertelenme riski devam ediyor.

Koronavirüs salgını sonrasında tüm Marvel projelerinin prodüksiyonu durduruldu ve çıkış tarihleri ertelendi. Projelerin ne zaman devam edeceğine dair henüz net bir açıklama gelmese de yeni iddialar, Disney+ abonelerine sunulacak WandaVision dizisinin çekimlerinin tamamlandığını öne sürüyor.

WandaVision dizisinin çekimlerinin karantina öncesinde tamamlanmış olması büyük bir avantaj. Çünkü dizinin görsel efektleri ve diğer çalışmalar, uzaktan çalışan ekipler tarafından sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Yine de WandaVision'ın bu yılın aralık ayı için planlanan yayın tarihinin ertelenmesi için önemli bir neden bulunuyor.

WandaVision dizisinin planlanan yayın tarihi ertelenebilir

Diğer tüm projelerin çekimleri durduğundan ve yayın tarihleri ertelendiğinden, WandaVision'ın yayın tarihi de ertelenebilir. Zira WandaVision dizisinin, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) merakla beklenen yeni filmlerinden Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile doğrudan bağlantılı olduğu biliniyor.

Marvel filmlerinde Wanda Maximoff rolünü oynayan Elizabeth Olsen ve Vision rolünü oynayan Paul Bettany, WandaVision dizisi için karakterlerine geri döndüler. Marvel Studios başkanı Kevin Feige, Thor: The Dark World'de Kat Dennings'in canlandırdığı Darcy karakterinin ve Ant-Man and the Wasp'ta izlediğimiz Randall Park'ın Jimmy Woo karakterinin de oyuncu kadrosunda yer alacağını açıklamıştı. Tüm bunlara ek olarak Captain Marvel'da gördüğümüz Monica Rambeu karakterinin büyümüş hali de dizide yer alacak.

WandaVision dizisi, MCU'nun 4. aşamasını yansıtacak ancak filmin yeni Doctor Strange filmi ve Avengers: Endgame arasında nasıl bir bağ kuracağı şimdilik bilinmiyor.