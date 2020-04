Doctor Strange’in Devam Filmi 2022'ye Ertelendi

Tüm dünyada 200 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, sinema dünyasını da etkiledi. Marvel ve Disney, Doctor Strange’in devam filminin vizyon tarihini ikinci kez öteledi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle dünyanın birçok noktasında hayat durma noktasına geldi. Virüs, gündelik yaşamla birlikte birçok sektörü de oldukça olumsuz etkiledi ve bu sektörlerden bir tanesi de sinema oldu. Salgın, dünyanın birçok ülkesinde sinema salonlarının kapanmasına, film setlerinin ertelenmesine ve dolayısıyla vizyon tarihlerinin de ertelenmesine sebep oldu.

Koronavirüs salgını sebebiyle filmlerinin vizyon tarihlerini ötelemek zorunda kalan şirketlerden bir tanesi de Marvel olmuştu. Şirket, Doctor Strange in the Multiverse of Madness da dâhil olmak üzere çıkacak olan tüm filmlerinin vizyon tarihlerini ötelemek zorunda kaldı.

Doctor Strange, vizyon tarihi öteleniyor

Başrolünde Benedict Cumberbatch’i izleyeceğimiz filmin orijinal vizyon tarihi 2021’in yaz ayları olarak belirlenmiş ancak daha sonra 5 Kasım 2021’e alınmıştı. Görünüşe göre Disney ve Marvel, başka bir süper kahraman filmi için Doctor Strange’in vizyon tarihini bir kez daha öteledi ve yeni vizyon tarihini 25 Mart 2022 olarak belirledi.

Doctor Strange’in ikinci filminin vizyon tarihinin ikinci kez ötelenmesinin sebebi ise üçüncü Spider-Man filmi oldu. Marvel ve Sony ortaklığıyla geliştirilen film, Doctor Strange’in vizyon tarihi olan 5 Kasım’a alındı. Bu değişiklikle birlikte ilk kez bir canlı aksiyon Spider-Man filmi de yaz sezonu dışında vizyona girmiş olacak.

Marvel, filmin çekim tarihleri konusunda ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Devam filminin çekimlerinin tıpkı planlandığı gibi haziran ayında başlayacağı düşünülüyor. Benedict Cumberbatch ile birlikte Elizabeth Olsen’in de yer alacağı filmin yönetmenlik koltuğunda ise Sam Raimi oturacak.

Marvel’ın vizyon tarihinde değişiklik yaptığı bir diğer film ise Taika Waititi’nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu Thor: Love and Thunder oldu. Film, beklenenden bir hafta önce 11 Şubat 2022’de vizyona girecek.