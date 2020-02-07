Warcraft 3: Reforged, Sorgusuz İade Edilebilecek

Blizzard, Warcraft 3: Reforged alan kişilerin oyunu sorgusuz sualsiz iade edebileceklerini açıkladı. Oyun, yayınlandığı andan itibaren oyuncuların büyük tepkisini çekmiş ve Blizzard’ın eleştiri yağmuruna tutulmasına neden olmuştu.

Warcraft 3, genel olarak bakıldığında oyun dünyasının en verimli strateji oyunu olabilir. Oyunun kendisi ve muhtemelen strateji oyunları tarihinin en iyi ek paketi The Frozen Throne, bugün oldukça popüler olan MOBA türünün de milyonlarca insanın oynadığı World of Warcraft’ın da ilk çıkış noktasıdır.

Eski oyunların yeni bilgisayarlara ve yeni sistemlere göre tekrar hazırlanmasına oldukça alışkınız. Ne var ki Age of Empires 2 gibi bazı belli başlı örnekler dışında bu yeniden yapımlar genelde eleştirilere maruz kalıyor.

Warcraft 3: Reforged büyük hayal kırıklığı yaratmıştı:

Warcraft 3 de benzer bir şekilde yenilendi. Warcraft 3: Reforged için yapılan reklamlarla oyunda gerçekte karşımıza çıkan özellikler birbirlerini tutmuyordu. Ayrıca oyun hatalarla doluydu ve oyunu oynamak sinirleri gerebiliyordu.

Oyunda orijinal versiyonun pek çok özelliğinin yer almaması da bir başka problemdi. Oyuncular ve eleştirmenler, genel olarak oyunun “Tembel işi” olduğunu söylüyordu. Oyundaki pek çok detay oyundan çıkarılmıştı; kalanlarsa hatalı çalışıyordu.

Oyunun çıkışı sonrasında da hatalı reklamlar devam etti. Sonuç olarak Warcraft 3: Remastered, tüm zamanların en düşük Metacritic puanına sahip oyun oldu. Bazı kişiler, oyuncuları ve oyuncu topluluklarını suçlasa da genel olarak hatalı olan Blizzard'dı. Üstelik oyuncuların Warcraft evreni hakkında da kafası karışmıştı.

Blizzard, Warcraft 3: Reforged’u sorgusuz sualsiz iade alacak:

Oyunun yayıncısı olan Blizzard, resmi bir açıklama yaptı ve oyunu iade etmek isteyen kişilerin herhangi bir soru sorulmadan oyunu iade edebileceklerini belirtti. Daha önce Warcraft subreddit'inde bazı kullanıcılar, oyunu talep üzerine iade edebilmenin mümkün olduğunu belirtmişti.

Firmadan yapılan açıklamada “Blizzard, hizmetlerimizin ve ürünlerimizin kalitesine güveniyor. Normalde bir oyunun geri iade edilebilirliği konusunda, oyunun alınma tarihi ve kullanılıp kullanılmadığı gibi kısıtlarımız oluyor. Yine de Warcraft 3: Reforged’dan beklediğini alamayan oyunculara isterlerse oyunu iade etme seçeneği sunmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Blizzard ayrıca şu anda Blizzard’ın destek sitesi üzerinden para iadesi talep edilebileceğini belirtti. Oyuncular, böylece oyuna verdikleri parayı başka oyunlarda kullanılabilecek bir kredi olarak değil, doğrudan iade olarak alabilecek. Warcraft 3: Reforged, 2002 yılında çıkan Warcraft 3: Reign of Chaos adlı oyunun yeniden yapımıydı ve ilk olarak BlizzCon 2018’de tanıtılmıştı. Reforged’un başarısızlığına rağmen orijinal oyun bir efsane olarak kabul görmeye devam ediyor.