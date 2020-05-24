Warhammer 40.000in Yeni Sürümü Yakında Geliyor

Games Workshop, dünyaca ünlü minyatür oyunu Warhammer 40.000’in yeni sürümünü duyurdu. Bu evrenin dokuzuncu versiyonunda bazı yenilikler göze çarpıyor.

Warhammer evrenini pek çok kişi bilgisayar oyunlarından tanıyor olsa da Warhammer 40.000, kendi kitapları ve farklı yayınları olan bir masaüstü minyatür oyunu olarak hayatımıza girmiştir. Aradan geçen uzun yıllar içerisinde Warhammer evreni iki farklı dala ayrılmıştır: Space Marine’ler ve envaiçeşit uzaylının olduğu taktik oyunu Warhammer 40.000 ve Ortaçağ temalı, büyünün de yer aldığı Warhammer Fantasy.

Warhammer 40.000 evreni sıklıkla yenilendiğini görüyoruz. Aslında bu oyunun içeriği sürekli olarak yenileniyor ve oyunun metası değişiyor. Oyuna sık sık yayınlanan ordu kitapları küçük güncellemeler görevi görüyor. Onun dışında bir de oyunun oldukça değiştiği versiyon değişiklikleri var. Oyun şimdi dokuzuncu versiyona geçiyor.

Games Workshop’tan heyecan verici tanıtım videosu

Games Workshop, yeni sürüm için tüyleri diken diken eden bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda gördüğüm şeyler, oyunun hayranlarına önemli mesajlar veriyor. Bunlardan ilki, chainsword adlı elektrikli testere benzeri kılıçların Assault Intercessor ile geri dönüyor olması. Ayrıca fragmanda gördüğümüz iskeletli kalkana sahip karakter de oyuna eklenecek.

Yeni tanıtım filminde, kadın karakterlerden oluşan Sisters of Battle’ı da görüyoruz. Muhtemelen yeni dönemde bu ordu daha önemli roller oynayacak. Yeni sürüm, Warhammer 40.000 romanları ile de uyumlu şekilde ilerleyecek.

Warhammer uygulaması geliyor

Games Workshop ayrıca Warhammer 40.000 için tamamlayıcı bir mobil uygulama geliştireceğini de açıkladı. Oyuncuların ordularını ve kuralları takip edecek bir uygulama yapılması için Warhammer severler uzun süredir firmadan isteklerde bulunuyordu. Games Workshop bu isteğe cevap verecek.

Warhammer 40.000’in masaüstü minyatür oyunlarında ordularınızı belli puan sınırlarına göre oluşturmanız gerekir. Bu ordulardaki her asker ve onlara verdiğiniz her geliştirme bir puan bedeline sahiptir. Ek olarak birimlerin gruplarına göre puan sınırlamaları da olabiliyor. Bunların takibini yapacak bir uygulama oldukça popüler olacaktır.

Yeni Warhammer 40.000 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Minyatür oyunlarına ilginiz var mı? Yoksa bu evrenle yalnızca bilgisayar ekranlarından mı ilgileniyorsunuz?