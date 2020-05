Henry Cavill, Bir DLC ile Total War: Warhammer II'ye Geldi

İngiliz aktör Henry Cavill, Total War: Warhammer II'nin yeni DLC'si The Warden ve The Paunch'ta oynanabilir bir karakter olarak yer aldı. Ayrıca karakterin kendine özgü özelliklerinde de Cavill'e referanslar veriliyor.

Ünlü oyuncu Henry Cavill, Netflix'in The Witcher dizisinde bir oyun karakteri olan Rivialı Geralt'ı canlandırmasının ardından şimdi de bir oyunda karakter olarak yer alıyor. Koronavirüs günlerini Total War: Warhammer II oynayarak ve Warhammer karakter modelleri boyayarak geçiren ünlü aktör, oyuna karakter olarak dahil oldu.

Total War: Warhammer II'nin geliştiricisi Creative Assembly, oyunun son ek paketi The Warden ve The Paunch'ta Yüce Elf Loremaster 'Cavill' adlı bir karaktere yer verdi. Yeni genişlemede, Cavill olarak adlandırılan Loremaster of Hoeth'un oynanabilir bir karakter olarak yer aldığı görülüyor. Üstelik karakterin kendine özgü özellikleri de var.

Total War: Warhammer II'nin Cavill karakteri, Rivialı Geralt'a referanslar veriyor

Karakter ekranında Cavill'ın 'White Wolf' adlı özelliğe sahip olduğu görülüyor. Cavill, özellikle büyük düşmanlara karşı +15 bonus veriyor. White Wolf özelliğiyle ise The Witcher serisinin kahramanı Geralt'a referans veriliyor. Bu yeteneğin ikinci özelliği ise "Potion of Toughness" olarak belirtiliyor. Witcher'ların savaştan önce iksirleri içtikleri biliniyor.

Advocate (Savunucu) adı verilen bir diğer özellik de Cavill'a yerel bölgelerde +3 destek puanı veriyor. Advocate özelliği ise Henry Cavill'ın salgın sırasındaki desteğine övgü olarak bulunuyor.

Oyunun yönetmeni Richard Aldridge yaptığı açıklamada, "Henry Cavill'ın Total War: Warhammer oynamaktan ve boş zamanlarında Warhammer modelleri boyamaktan keyif aldığını gördüğümde kendisini oyuna eklemenin eğlenceli olacağını düşündüm. The Warden & the Paunch, Henry Cavill'ı oyuna dahil etmek için iyi bir zamandı. Tarafınızda kişisel özelliklere sahip güçlü bir Hoeth Loremaster bulundurmaktan daha iyi başka ne olabilir ki?" şeklinde konuştu.

Total War: Warhammer II'nin yeni DLC'si The Warden ve The Paunch yarın piyasaya sürülecek ve Steam'de %10 indirimli olarak ön siparişle satışa sunuldu. Yeni indirilebilir içeriğin Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.