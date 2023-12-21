Warner Bros. Discovery ile Paramount Pictures'ın birleşmek için harekete geçtikleri iddia edildi. Anlaşmanın detayları şimdilik gizemini koruyor.

Sinema sektörünü derinden etkilemesi muhtemel bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre Warner Bros. Discovery ile Paramount Pictures, bir birleşme kararı vermek üzere görüşme gerçekleştirdiler. Eğer bu birleşme gerçekleşirse, yeni bir medya devi kurulmuş olacak.

İddialara göre Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, Paramount Global CEO'su Bob Bakish ve Paramount Global'in sahibi Shari Redstone, geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler. Birkaç saat süren bu görüşme, ilk aşamada gizli tutuldu ancak konuya aşina kaynakların açıklamaları, işin iç yüzünü gün yüzüne çıkartmış oldu.

Disney ve Netflix'e rakip olacaklar

Warner Bros. Discovery de Paramount Pictures da sinema sektörünün köklü isimleri arasında yer alıyor. Üstelik her iki şirketin devasa değerlemeye ulaşmış olması da önemli. Bu bağlamda; Warner Bros. Discovery'nin piyasa değeri 29 milyar dolar. Paramount Pictures'ın piyasa değeri ise 10 milyar dolara yakın. Birleşme kararı, ortaya çıkacak yeni şirketin Disney ve Netflix gibi devlerle doğrudan rakip olunmasını sağlayacak.

Kaynakların açıklamasından anladığımız kadarıyla birleşme fikri, henüz erken aşamada. Çünkü konuyla ilgili büyük bilinmezler var. Mesela Warner Bros. Discovery'nin Paramount Global'i mi yoksa çatı şirket National Amusements'i mi satın alacağı belli değil. Kaynağa göre her iki seçenek de masada. Hatta Warner Bros. Discovery'nin sadece bu iş için çalışacak finans uzmanlarını işe aldığı konuşuluyor. Sinema sektörüne yeni bir sayfa açacak gelişmenin nasıl sonlanacağı merak konusu...