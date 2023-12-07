Warner Bros-Discovery'nin, BluTV'nin tamamını satın aldığı açıklandı. Geçmişte, platformun bir bölümü zaten satın alan Warner Bros-Discovery, artık BluTV'nin tek sahibi.

Türkiye'nin en çok aboneye sahip dizi ve film platformu BluTV ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Warner Bros-Discovery'nin, BluTV'nin tamamını satın aldığı açıklandı. Bu satın alma ile kurulduğunda tamamen yerli olan platform, artık yabancılara ait hâle gelmiş oldu.

Aslına bakacak olursak bu gelişme çok da şaşırtıcı değil çünkü Warner Bros-Discovery, BluTV'nin bir bölümünü zaten satın almıştı. Gelen bilgilere göre dün gerçekleştirilen anlaşma ile platform, tamamen satıldı.

HBO'ya ait tüm içerikler, BluTV aracılığıyla Türkiye'ye sunulacak

Warner Bros-Discovery, pek çok ünlü dizi ve filmin altına imza atan HBO'nun da sahibi. BluTV'nin satın alınması ile Warner Bros-Discovery ve hâliyle HBO, Türkiye'deki elini güçlendirmiş oldu. Daha önce yapılan ve HBO içeriklerinin Türkiye'ye getirilmesini sağlayan anlaşma, satın alma ile daha etkin bir biçimde kullanılabilecek.

Ertuğrul Özkök tarafından gündeme getirilen gelişmeyi doğrulayabilmek adına BluTV'nin sosyal medya hesaplarını inceledik. Ancak şirketin, en azından şu an için resmî bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Bunun kısa bir süre içerisinde değişeceği aşikâr. Şirket, en yakın zamanda konuyla ilgili resmî açıklamayı yapacaktır.