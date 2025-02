Warner Bros., bazı filmlerini YouTube kanalında ücretsiz yayımlamaya başladı. An itibarıyla gizlenen çalma listesinde klasik veya başarısız olmuş yapımlar yer alıyor.

Dünyanın en büyük film yapımcılarından Warner Bros., çok ilginç bir işe imza attı. Şirket, bazı filmlerini resmî YouTube kanalı üzerinden ücretsiz yayımlamaya başladı. Ancak bu çalma listesi, an itibarıyla erişime açık değil. Peki şirket, kâr amacı güdüyor olmasına rağmen neden böyle bir şey yaptı?

Warner Bros., konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Hatta bu kararın geçtiğimiz ay alındığı ortaya çıktı. Yani şirket, konuyla ilgili olarak bu kadar sessiz davrandı. Ancak yapımların bazı ortak noktaları vardı. İşte bu ortak noktalar, filmlerin neden YouTube'a yüklendiğini anlamamızı sağlıyor.

30'dan fazla film var

An itibarıyla gizlenmiş olan ancak daha birkaç saat önce erişime açık olan "Full Movies" isimli çalma listesinde 30'dan fazla film bulunuyor. Çalma listesine açıkken erişebilen kaynaklar, Michael Collins (1996), Waiting for Guffman (1996), The Mission (1986), Deathtrap (1982), Hot to Trot (1988) ve Eddie Murphy’nin The Adventures of Pluto Nash (2002) gibi yapımlarının YouTube'a eklenmiş olduğunu söylüyorlar.

Yukarıda saydığımız yapımların ortak noktaları ise kiminin klasik, kiminin ise başarısız olması. Ayrıca bu filmler, Warner Bros.'un dijital içerik platformu Max'te de yer almıyorlar. Eğer siz de bu çalma listesini yakın takibe almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.