Marvel'ın yeni Fantastik Dörtlü filmi için paylaştığı posterin yapay zekâyla oluşturulduğu iddia edildi. Artan tepkilerin ardından şirketten konuya ilişkin açıklama geldi.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en çok beklenen filmlerinden olan Fantastik Dörtlü’den ilk fragman dün paylaşılmıştı. Hayranlarda büyük heyecan yaratan fagmanda; Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach başrollü filmde bizi nelerin beklediğine kısa da olsa bir bakış atmıştık.

Fragmanla birlikte Fantastik Dörtlü filminden posterler de paylaşılmıştı. Ancak bu posterlerden biri, sosyal medyada tartışma yarattı. Birçok kişi, posterin yapay zekâyla oluşturulduğunu iddia etti. Gelen tepkilerin ardından Marvel’dan açıklama geldi

Yapay zekâyla yapıldığı iddia edilen poster:

Marvel’dan yalanlama geldi

Yukarıdan iddia edilen görsele ulaşabilirsiniz. Kullanıcılar, bu posterin yapay zekâyla yapıldığını düşünüyor. Bunu destekleyen bazı kısımlar olduğunu da söylüyorlar. Yapaya zekâ görsellerinde gördüğümüz bazı tuhaflıklara bu posterde de rastlamışlar. En önemli ipucunun, sol üst kısımdaki bayrak tutan bir kişinin dört parmağı olması olduğu belirtilmiş. Aynı kadının iki kere yer alması da bir diğer örnek.

The Wrap’in aktardığına göre bir Marvel sözcüsü, artan tepkilerin ardından konuya açıklık getirdi. Sözcü, posterde herhangi bir yapay zekâ kullanılmadığını, tamamen insan üretimi olduğunun altını çizdi.

Tüm posterlere baktığımız şirketin muhtemelen doğruyu söylediğini anlayabiliriz. Diğer posterlerde herhangi bir yapay zekâyı andıran durum yok. Muhtemelen bu sorunlar, fotoğraf düzenlenirken ortaya çıktı. Dört parmaklı el konusunu ise bilemiyoruz. Belki de işaret parmağı bayrağın diğer tarafında kalmıştır.

Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar isimli film, 25 Temmuz 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek ve MCU’nun yeni dönemini başlatacak.

Fantastik Dörtlü filminin ilk tanıtım fragmanı: