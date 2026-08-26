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Warner Bros. ile Paramount Arasındaki 110 Milyar Dolarlık Anlaşma Türkiye'den Onay Aldı!

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Rekabet Kurumu, Warner Bros, ile Paramount'u birleştirecek 110 milyar dolarlık devasa anlaşma ile ilgili kararını açıkladı.

Warner Bros. ile Paramount Arasındaki 110 Milyar Dolarlık Anlaşma Türkiye'den Onay Aldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olan Warner Bros.’un başlarda Netflix tarafından satın alınacağı açıklansa da sonrasında ancak sonra Paramount bünyesine geçeceği duyurulmuştu. Bu satın alımın bedeli ise 110 milyar dolar civarındaydı. Tabii ki bu kadar büyük bir birleşme için dünya çapından düzenleyicilerden onay gelmesi gerekiyordu. Türkiye de bunlardan biriydi.

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Rekabet Kurumu, Warner Bros. ile Paramount birleşimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, Warner Bros. Discovery Inc.'nin tek kontrolünün Paramount Skydance Corporation tarafından devralınması işlemine şartlı izin verdi.

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Warner Bros. ile Paramount Arasındaki 110 Milyar Dolarlık Anlaşma Türkiye'den Onay Aldı!
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Belli koşullar karşılığında Türkiye’den onay aldı

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Kararın detaylarının neler olduğu henüz bilinmemekle birlikte bu hamle ile birlikte sürecin Türkiye ayağındaki rekabet incelemeleri tamamlanmış oldu. Yani ülkemizden onay geldi ancak bazı şartlar var. Bu şartların neler olduğu konusunda maalesef henüz bir ayrıntı bulunmuyor.

Paramount, 14 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamayla Warner Bros. Discovery satın almasına ilişkin birleşme sözleşmesinde öngörülen düzenleyici onayların tamamını elde ettiğini ve 68 ülkede gerekli izinlerin sağlandığını açıklamıştı. Birleşmeye Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık cephesinden de yeşil ışık yakıldı.

Ancak ABD’de durum böyle değil. California öncülüğündeki 12 eyalet, Paramount ile Warner Bros. Discovery arasındaki devir işleminin piyasadaki rekabeti düşüreceği gerekçesiyle dava açmıştı. Hatta temmuz ayında bir mahkemenin bilreşimi geçici süreliğine durdurma kararı aldığını da görmüştük. ABD’den gelen bu tarz olaylar nedeniyle birleşmenin tamamlanmasının önümüzdeki yıla sarkma ihtimali bir hayli fazla.

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