1945 yılında hayatımıza giren kokarca şeklindeki çizgi film karakteri Pepe Le Pew'in fişi çekildi. Bunun nedeni, karakterin kişiliğiydi. Geçtiğimiz haftalarda tecavüzü normalleştirdiği savunulan karakter ile ilgili son kararını veren Warner Bros., Pew'in işini bitirdi.

Çizgi film dünyasının popüler kokarcası "Pepe Le Pew", kadro dışı kaldı. Bir süredir tartışmaların odak noktasında olan karakter, gelen son tepkilerin üzerine iptal edildi. Bundan sonra hiçbir Looney Tunes filminde, bu karaktere yer verilmeyecek...

Warner Bros., bir süredir yeni bir film üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında yayınlanması planlanan Space Jam: A New Legacy isimli bu filmdeki karakterlerden bir tanesi de Pepe Le Pew'di. Ancak kısa bir süre önce, Pew'in bu filmden kaldırıldığı söylentileri ortaya atılmıştı. The Hollywood Reporter'da yer alan bir habere göre ise Pepe Le Pew hem Space Jam: A New Legacy filminden kaldırıldı hem de bundan sonra hiçbir projede yer almayacağını doğrulatmayı başardı. Peki bir çizgi film karakteri için neden böyle bir karar verildi? Üstelik bu karakter, onlarca yıl öncesinde bile fazlasıyla popülerken...

Pepe Le Pew'in tecavüzü normalleştirdiğine inanılıyor

New York Times, geçtiğimiz günlerde Pepe Le Pew ile ilgili bir makale yayımlamıştı. Bu makalede adeta savaş açılan çizgi film karakterinin, tecavüzü normalleştirdiği savunulmuştu. Aslında bu tür ağır bir suçlama, pek de yersiz değildi. Zira Pepe Le Pew, her gördüğüne gönlü kayan bir yapıya sahipti. İşte yıllardır devam eden ve kimi zaman taciz noktasına ulaşan olaylar, artık sona ermiş durumda.

İlk kez 1945 yılında kullanılmaya başlayan karakter, o yıllardan beri hep aynı kişilik özelliklerine sahipti. Her çizgi filmde başka bir karakteri baştan çıkarmaya çalışan Pepe Le Pew, zaman zaman başka taraflarca da eleştirilmişti. Warner Bros. da bu eleştirileri görmezden gelmemiş ve aslında çok daha önceki yıllarda alınması gereken bir kararı artık almış gibi görünüyor.