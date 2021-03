Sevdiğiniz filmleri hiç farklı dillerde izlediniz mi? Tüm dünyada popülerleşmiş IMDB puanları zirve yapan filmlerin en vurucu sahnelerini birde diğer dillerde dinlemek ister misiniz?

Youtube sayesinde tüm dünyaya artık erişebiliyoruz. Youtube içerik üreticileri, kullanıcılar için öyle içerikler üretiyorlar ki birçoğunu “acaba” diyerek izliyoruz. Birçok Youtuber ikonik filmlerde yer alan sahnelerin orijinalleri ve dublajlarını karşılaştırmış. Özellikle bazı sahneler kulak aşinalığımızdan dolayı diğer dillerde oldukça komik gelebilir şimdiden uyaralım.

Ayrıca videolarda sıkça göreceğiniz “Türkçe” dublajlı sahnelerde, Türk dublaj sanatçılarının aslında ne kadar yetenekli olduğunu fark edeceksiniz. Bu arada belirtmemiz gerekiyor ki yine Türkçe dublaj dünyadan oldukça ileride görünüyor keza ikonik filmlerin bir kısmı nasıl dublaj mağduru olmuş inanamayacaksınız.

Not: Filmlerin repliklerinin dublajları olduğu için bazen spoilerlarla karşılaşabileceğinizi hatırlatalım.

#1 300: This is Sparta

Dünyanın en popüler filmlerden biri haline gelen “300 Spartalı” filminin en meşhur sahnesi “This is Sparta” sahnesi. Japonca versiyonu efsane izlemenizi tavsiye ederiz.

#2 The Dark Knight: I Don’t Wanna Kill You

Joker ve Batman’in yine efsane konuşmalarından biri. The Dark Knight filmi başlı başına mükemmel bir film. Heath Ledger’ın Joker performansını da burada tartışmaya açmayalım şimdi.

#3 Harry Potter and the Deathly Hallows Part II: Harry Potter is Dead

Voldemort’un büyük mutluluk ve huzurla Harry Potter’ın öldüğünü Hogwarts’a haykırdığı an. İtalyanca izlerken “yüzünüzdeki sırıtmayı silin ayıptır.”

#4 Godfather: I’m Gonna Make Him an Offer He Can’t Refuse (Ona reddemeyeceği bir teklif yapacağım)

“Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım” Türkçeye yerleşen bir kalıp olarak tarihe geçmiş efsanevi replik. The Godfather’ın efsane replikleri içinden sadece biri. Bu arada hemen her dublaj sanatçısı öylesine ciddi çalışmış ki izlerken vay anasını diyeceksiniz.

#5 Forrest Gump: Run, Forrest, Run!

Sen ne güzel filmdin be Forrest Gump. İnsanın her izlediğinde kalbine umut tohumları serpen ve geleceğe umutla bakmasını sağlayan nadir filmlerden bir tanesi.

#6 The Green Mile: That’s the way it is every day

Çok az dublajın yer aldığı videoda yürek kaldırmaz. Türk sinema dünyasına “Yeşil Yol” olarak kazandırılmış efsanevi yapım.

#7 Harry Motter and Half-Blood Prince: Avada Kedavra

Böyle bir listeye almasak olmazdı. Severus Snape’in Dumbledore’u öldürdüğü o sahne. Bu arada tüm dublaj sanatçıları yıllardır “Avada Kedavra” demeyi bekliyormuş gibiler. Herkeste bir ciddiyet, ses tonu değişimi… Breh breh breh. (Çekçe bir garip ama)

#8 Fight Club: First Rule of Fight Club

Dövüş Kulübü filminden ilk kural. Adam olacaksınız önce adam, sonra kavga edersiniz. Tyler Durden “kanunları”. Hayda rinaaa rinna rinna rinanaay.

#9 Matrix: My name is NEO

Muazzam bir filmin muazzam bir sahnesi. Matrix gerçekten dünyaya damgasını vurmuş nadir filmlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

#10 Pokemon: I Choose You!

Pikachu konuşur da bu listeye girmez mi? Adam Pika, Pika demek dışında cümleler de kurabiliyormuş, ilk kez burada öğreniyoruz.

#11 Deadpool: Superhero Landing

Deadpool’u bu listeye almasaydık rüyalarımıza girerdi sanırım. Süper kahraman inişi sahnesi filmin tüm klişeleri eleştirdiği en güzel anlardan biri. Elbette Türkçe Dublajı en başarılı filmlerden biri olduğunu da söyleyebiliriz.

#12 Avengers Endgame: Avengers Assemble

Avengers Toplanın! Marvel filmlerindeki en iyi sahne savaş sahnesi olabilir zannedersek. Thanos’un karizmasını da hiçbir şeye değişmezsiniz yani. Bu arada Thor’un “MUAAAA” diye savaş çığlığı atması da ne bileyim…

#14 Terminator 2: Hasta La Vista Baby

Terminator 2’nin en kritik sahnesi diyebiliriz. Elbette bu noktada Arnold Schwarzenegger’ın performansı efsanevi ama her ülkenin kendi dublaj sanatçılarının yorumu da biraz garip olmuş.

#15 Back to the Future: Back to the Future

“Geleceğe Dönüş” filminden harika bir kolajı sizlere bırakalım. Lütfen izlerken birçok kişinin Türkçe versiyon için “Morty” yorumu yaptığını unutmayın.

#16 Lord of the Rings: You Shall Not Pass

Listemizin son iki filmine girerken “You Shall Not Passsss!” repliğini unuttuğumuzu düşünmediniz herhalde. Yüzüklerin Efendisi’nin her dilde dublajı bizce efsane ancak bu sahne başka bir sahne ya.

#17 Star Wars: Luke, I Am Your Father

Luke Skywalker’ın gerçeklerle yüzleştiği an. Bu denli dramatik, önemli bir sahnenin diğer dillerdeki versiyonlarını izlemeden önce kendinizi iyi hazırlayın. Psikolojiniz tamamen bozulup Star Wars izleyemez hale gelebilirsiniz ya da ne zaman bu sahneyi izleseniz bir gülme sizi tutabilir. Hazırlıklı olun şimdiden.

Sizlerde liste içinden en sevdiğiniz sahneyi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.