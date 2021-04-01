Dünyanın en büyük holdingleri arasında olan, Berkshire Hathaway’in en büyük hissedarı ve yatırım uzmanı olan Warren Buffett hakkında yaşamındaki ilginç değişiklikler, profesyonel iş hayatı, kariyer basamaklarını adım adım yükselişini konu aldığımız bir yazı hazırladık. Hazırsanız Warren Buffett ile ilgili yazımıza başlıyoruz.

Dünyaya damga vurmuş zenginlerin hayat hikayelerini dinlerken dönüm noktalarında yaşadıkları bazı ufak şeyler bizleri hayrete düşürür. Aynı şeyleri kendi hayatımıza uyarlar ve bu dönüm noktalarının bize gelip gelmeyeceği konusunda hayaller kurarız. Warren Buffett’in de yolu birtakım ilginçliklerden ve tuhaf hikayelerden geçiyor. Zenginliğe ulaşan bu garip adamın hikayesini sizlere anlattık.

Watter Buffett’in kim olduğunu, iş hayatına atılmasını, kariyer merdivenlerini yükselme aşamalarını sizlere anlattık. Yatırım uzmanı denildiğinde akla gelen en okkalı isimlerden biri olan Warren Buffett’ın birçok yönüyle okumaya değer ve feyz alınması gereken bir hikayesi mevcut. Yatırım uzmanı Warren Buffett’ın 20. yüzyıla damga vuruşunun yer aldığı hikayeye geçelim.

20. Yüzyılın En Başarılı Yatırımcısı: Warren Buffett Kimdir?

Tam adıyla Warren Edward Buffett, 1930 yılında dünyaya gözlerini açtı. Leila isimli bir anne ve borsacı bir kongre üyesi, Howard isimli bir babanın oğlu. 1947 yılında liseden mezun oldu ve üniversite hayatını hiç düşünmemesine rağmen biraz da babasının telkinleri eşliğinde Pennsylvania Üniversitesi'ne bağlı olan Wharton Business School'a gitti. Babasının 1948’de yapılan seçimleri kaybetmesiyle memleketi Omaha’ya döndü.

Yeni hayatına University of Nebraska-Lincoln’e geçiş yaparak başlayan Buffett, 3 yıl gibi bir sürede bu okuldan mezun oldu ve Harvard Business School'a başvurdu. Yaşı nedeniyle reddedildiği bu okuldan vazgeçti ve Columbia Business School’u kazandı. Meşhur risk analistlerinden Benjamin Graham mentörlüğünde, 1951 yılında yüksek lisans mezunu oldu.

Ticarete çok küçük yaşlarda başlayan Buffett, çevresinin ilgisini çekiyordu:

Buffett, birçoğumuzun ilkokula henüz başlamadığı 6 yaşında, dedesinin sahibi olduğu marketten 25 cent değerinde, altılı bir pakette Coca Cola satın aldı ve her bir şişeyi yeniden satarak 5 cent kar elde etti. Onun yaşıtları henüz okuma ve yazma dahi bilmezken, Buffett girişimci ruhunu sokaklara yansıtıyordu. 11 yaşına geldiğinde kendisi ve ablası Doris için 114 $ değerinde Tercih Edilen Şehirler Hizmeti adlı bir hisse satın aldı.

Buffett hisseleri aldıktan sonra 85 $ civarına kadar inen hisselerini yılmadan elinde bulundurdu ve hisselerin yükselmesinin ardından bu hisseleri 120 $ seviyelerine kadar elinde tuttu. Daha sonra 360 $ seviyesine kadar yükselecek olan bu hisseler, ona tecrübe kazandırdı. Kazandırdığı tecrübenin adıysa sabırdan başka bir şey değildi. Borsada sabretmek, erdemli ve kazandıran bir davranıştı.

Akıl hocası Benjamin Graham ile yollarının kesişmesi:

Columbia Business School'da yolunun kesiştiği Benjamin Graham ona tam bir eğitmen gibi davrandı ve değer yatırımının temellerini Graham'ın menkul kıymet analizi dersi aracılığıyla öğrendi. Bir röportajında Graham'ın yazdığı The Intelligent Investor kitabın hayatını değiştirdiğini ve kendisini yatırım piyasalarına profesyonel analiz yoluna koyduğunu belirtti.

Buffett, Graham'ın derslerinden birinde A+ notunu kazanan tek öğrenciydi. Üniversiteden mezun oluncaya kadar 9.800 $ para biriktirdi ve GEICO Sigorta’da çalışmak için iş başvurusu yaptı. Ücretsiz bile olsa bile bu şirkette çalışmak istemesine rağmen isteği kabul edilmedi ve memleketi Omaha’ya mecburi dönüş yaptı.

Warren Buffett artık evine dönmüştü…

Memleketi Omaha’ya dönen Buffett, Susan ile evlendi ve ardından üç çocuğu oldu. 1957 yılına gelindiğinde üç farklı şirketin ortağıydı. Günümüzde hala yaşadığı olan evi 31.500 $ karşılığında o yıllarda satın almıştı. 1958 yılına gelindiğindeyse beş farklı şirketin ortağı olan Buffett, finans sektörünün kralı olacağının belirtilerini yavaştan herkese hissettiriyordu. Buffett 1959 yılında Sanborn Map Company’nin başına geçti.

Takvimler 1962’yi gösterdiğindeyse tüm şirketlerini tek bir holding çatısı altında birleştiren Warren Buffet, başarılı oluyor ve adından sıklıkla söz ettirdikçe tüm çevresi ona yatırım tavsiyeleri soruyordu ancak o, hiçbir zaman yakınlarına dahi hisse senedi tavsiyesinde bulunmadı. 1962 yılında Charlie Munger adında, hukuk mezunu birisiyle tanıştı ve 40 yıllık dostluklarının ve iş ortaklıklarının temelini burada attı.

Zaman içerisinde hisseleri inanılmaz seviyelerde artış gösteren Buffett, Vietnam Savaşı nedeniyle dalgalanan piyasalarda insanlara tavsiyelerde bulunuyordu. 1968 yılına gelindiğinde toplam varlıkları 104 milyon $ seviyelerindeydi. Buffett, 1969 yılında ortaklıklarını tasfiye etti ve iki şirketi hariç tüm yatırımını Berkshire ve Diversified’ın hisselerine yatırdı.

Berkshire Hathaway’in hisse senetlerini aldı ve zirveye doğru iyice yaklaştı:

İnanılmaz artışlar seneler içerisinde artarak vuku buldu. Buffett, kazandıkça kazandı ve Forbes’in 2008 yılında oluşturduğu “Dünyanın En Zengin İnsanları” listesinde ikinci sırayı kazandı. Günümüzde şirketin yönetim kurulunda Windows’un kurucusu Bill Gates yer almaktadır. Buffett’a hiç şüphesiz ki bu kadar kazanç sağlatan ve geliştiren şey; emek ve sabrın birleşimiydi.

Cömert, hayırsever ve mütevazi kişiliğiyle herkese örnek oldu:

ABD tarihinin en büyük bağışını yapan Warren Buffett, bu bağışı Bill Gates ve eşi Melinda'ya ait olan Gates Vakfı'na yaptı ve bu alanda bir bağış rekoru kırdı. Oturduğu ev, hayat tarzı itibariyle mütevazi oluşu, arkadaş çevresince cömert birisi olarak tanımlanan Buffett, dünya tarihine adını altın harflerle kazımasının yanında, aynı zamanda hiç şüphesiz ki hayırsever bir kişilik olarak anılacaktır.