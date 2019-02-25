Warren Buffett; CNBC'ye verdiği röportajda, daha ucuz olsaydı daha fazla Apple hissesi alacağını söyledi.

Warren Buffett, şirketi Berkshire Hathaway aracılığıyla, Apple’ın son birkaç yıldaki hissesini önemli ölçüde artıran en büyük ikinci hissedarı olarak göze çarpıyor. CNBC'ye verdiği röportajda Buffett, AAPL hisselerini satmayacağını ve daha ucuz olsaydı daha fazla alacağını belirtti.

Apple, bir trilyon dolarlık değere sahip ilk şirket haline geldikten sonra Apple hisse senetleri, daha geniş bir pazar payına sahipken bu oranda %40'a kadar geriledi. Ancak o zamandan beri yatırımcılar, Apple'ın servislerinin sürekli büyüme göstermesine bakarken hisseler, 173 dolar seviyesine yükseldi.

Buffett’in Berkshire Hathaway’inin ortalama satın alma fiyatı 141 dolar olan 249 milyon adet Apple hissesi bulunuyor. Bu son düşüşe rağmen Buffett, Apple yatırımlarından kâr elde ediyor. Buffett röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Daha ucuz olsaydı, daha fazla satın alırdık. Burada satın almıyoruz. Kendimi Apple hisselerini satırken göremiyorum. Ne kadar düşük olursa o kadar iyi, açıkçası hoşuma gidiyor."

Buffett'ın daha fazla satın almak istememesi, şirketin şu anda Buffet’in görüşüne göre adil bir değere oturduğunu gösteriyor. Satışa karşı direnci, şirketin görünümünden memnun olduğunu gösteriyor.

Buffett, piyasa gözlemcilerine, iPhone satışlarındaki kısa vadeli dalgalanmalara bakmalarını ve hayatlarını telefonlarında yaşayan yüz milyonlarca Apple müşterisine konsantre olmalarını tavsiye etti. AAPL hisse senetleri belki de Buffett’in taahhüdüyle desteklenerek daha yüksek bir değere açılacak.