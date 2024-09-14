Watch Dogs Filminin Çekimleri Sonunda Tamamlandı

Ubisoft'un popüler oyunu Watch Dogs'un filmi sonunda tamamlandı. Filmin çekileceği 10 yıl önce duyurulmuştu.

Bundan yaklaşık 10 yıl önce Ubisoft, farklı tarzı ile dikkatleri çeken ve oyuncuların gönlünü fetheden Watch Dogs'un filminin geleceğini açıklamıştı. Sonrasında film âdeta unutulup gitti, Ubisoft zorlu günler geçirdi ve filme bir türlü başlanamadı; ta ki bu yılın temmuz ayına kadar.

Temmuz ayında yapılan bir paylaşım ile birlikte çekimlerin başladığı duyurulmuştu. Yeni paylaşımla birlikte filmin çekimlerinin sona erdiği ifade edildi. Böylece film, uzun yıllar süren yapım aşamasını geride bırakmış oldu.

Ubisoft filmi sır olarak saklıyor

Watch Dogs filmiyle ilgili olarak çok fazla bir bilgi yok, Ubisoft filmin senaryosuyla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Oyunda hackerlik temelli bir maceraya atılıyor ve çeşitli gizemleri çözüyorduk. Yapımın aksiyon dozu da oldukça yüksekti. Filmin konusunun oyunun konusuyla paralel olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Watch Dogs filminin yönetmen koltuğunda Mathieu Turi yer alacak. Filmin senaryosunda ise Christie LeBlanc ve Victoria Bata imzası bulunuyor. Başrollerde ise Açık Oyunları serisinde de gördüğümüz Tom Keir Blyth, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nde de yer alan Markella Kavenagh ve Konuş Benimle'den tanıdığımız Sophie Wilde yer alıyor.

Şimdiye kadar Watch Dogs serisinin oyunlarında Chicago, San Francisco ve Brexit dönemi Londra'sı karşımıza çıkmıştı. Bu oyunlarda farklı karakterler ile oynamıştık. Yapımda bu karakterleri görüp görmeyeceğimiz ise bilinmiyor.