Deadline'ın haberine göre Ubisoft, Watch Dogs oyunlarının evreninde geçen bir film için kolları sıvadı. Filmin yönetmeni ve başrolü de belli oldu.

Son yıllarda birçok sevilen oyunun film veya dizi uyarlamalarının geldiğini görmüştük. The Last of Us’tan Assassin’s Creed’e kadar birçok oyun ekranlarda karşımıza çıkmıştı. Bir bu kadarı için de çalışmalar sürüyordu. Bugün ise gelecek oyun uyarlamalarına bir yapım daha eklendi.

Deadline’ın özel haberine göre Ubisoft’un çok sevilen oyunu Watch Dogs, beyaz perdeye uyarlanacak. Filmin başrolü ve yönetmeni ise şimdiden belli.

Başrolde Talk to Me filmiyle ünlenen Sophie Wilde olacak

Gelen bilgilere göre filmin yapımcılığını, New Regency Pictures ve Ubisoft Film & Television şirketleri üstlenecek. Başrolde ise 26 yaşındaki Avustralyalı aktris Sophie Wilde yer alacak. Wilde, geçen yılın en sevilen korku filmlerinden olan A24 imzalı Talk to Me’de başrol olarak yer almış ve başarılı performansıyla ismini tüm dünyaya duyurmuştu.

Watch Dogs evreninde geçecek filminin yönetmen koltuğunda ise Tüp, Hostile gibi korku filmleriyle bilinen Fransız sinemacı Mathieu Turi’yi göreceğiz. Senaryoyu da Cristie LeBlanc kaleme alıyor. LeBlanc, Netflix’in Oksijen filmini yazmıştı.

Filmle ilgili detaylar bu kadar. Çıkış tarihi belli değil. Nasıl bir konuya sahip olacağı, oyunlarla paralel mi gideceğini de bilmiyoruz. Oyunlar, gerçek hayattaki şehirlerin kurgusal versiyonlarında geçiyordu ve farklı amaçları olan hacker karakterleri konu ediniyordu. Kötüler ise yozlaşmış şirketler, suç patronları veya rakip hacker’lardı. Örneğin Chicago’da geçen ilk oyunda Aiden Pearce isimli bir hacker’ın, ölen yeğeninin intikamını almaya çalışması işleniyordu.