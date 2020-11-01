Crytek'in Yeni Oyunlar Üstünde Çalıştığı İddia Edildi

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Crysis Yapımcısı Crytek’in Battle Royale de Dahil Yeni Oyunlar Yaptığı İddia Edildi

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Türkiye'de de bir hayli sevilen Crysis'in geliştirici stüdyosu Crytek'in şirket içi belgeleri bir fidye yazılım çetesi tarafından ortaya çıkarıldı. Bu belgelere göre şirket, bir dizi yeni oyun üstünde çalışıyor.

Crysis oyunlarına bilinen Almanya merkezli oyun geliştiricisi Crytek, birkaç yeni proje üstünde çalışıyor olabilir. Far Cry'ın ilk oyunu ve Crysis oyunlarıyla bilinen oyun stüdyosu, iddialara göre birkaç yeni Crysis ve yeni bir Ryse oyunu üstünde çalışıyor.

Bu iddiaların kaynağı ise Crytek içerisindeki belgeler. Egreror isimli bir fidye yazılım çetesi, Crytek'in iç ağlarından verileri ortaya çıkardığını iddia etti. Ortaya çıkan bu belgelere göre stüdyo, Crysis Next, Crysis VR ve yeni bir Ryse oyunu gibi birçok oyun üstünde çalışıyor.

Crytek'ten iki yeni Crysis oyunu

crytek, crytek logo

Habere devam etmeden önce, şu an için bu hikâyenin bir söylenti olduğunu belirtmekte fayda var. Yani Crytek, bu projelerden bazılarını iptal etmiş ve artık geliştirme çalışmalarını bırakmış olabilir.

Belgelerde ortaya çıkan bilgiler arasında stüdyonun üstünde çalıştığı oyunlar şunlar: Crysis Next, Crysis VR, yeni Ryse oyunu, Robinson: The Journey 2 ve Hunt'un mobil oyunu. Ayrıca bu belgelerin arasında Crysis Remastered da bulunuyor.

crysis, crysis remastered

Ayrıca yine belgelerde ortaya çıkan bilgilere göre Crysis Next bir 'battle royale' oyunu. Oyun, belgelerde şu şekilde tanımlanıyor: "Crysis Next, 100 oyuncunun hızlı tempolu bir savaşta çarpıştı oynaması ücretsiz bir battle royale oyunu. Görsel özelleştirme, uyarlanabilir nano kıyafet güçleri ve etkileyici bir dünyada görsel olarak olağanüstü çarpışmalar nihai canlı akış deneyimini yaratıyor."
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Tabii şu an için resmi bir açıklama gelmeden ya da bu belgeleri destekleyecek yeni bilgiler ortaya çıkmadan bu oyunların halen geliştirme aşamasında olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ancak stüdyonun çevrimiçi oyunlara daha çok odaklanmaya başladığını söylemek mümkün.

Kaynak : https://www.dsogaming.com/news/leaked-crytek-documents-hint-at-crysis-next-crysis-vr-ryse-next-robinson-2/
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