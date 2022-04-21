Mont ve Botların Üstündeki Waterproof Ne Demek Ne İşe Yarar?

Havaların giderek garipleştiği bugünlerde ne zaman yağmur yağacağını tahmin etmek zor. Pek çok kişi olası yağmurlardan korunmak için su geçirmez özelliğe sahip waterproof mont ve botlar giyiyor ama bu ürünler gerçekten düşündüğümüz kadar su geçirmez mi? Gelin waterproof ne demek sorusu üzerinden softshell ve gore-tex gibi ürün modellerini tanıyalım.

Sağanak yağmur altında tatlı tatlı yürümek pek çok kişi için keyifli olabilir ancak gideceğiniz yere varıp da ıslak çoraplar ve ıslak üstünüzle kalmak kimse için keyifli değildir. Bu durumun farkında olan tekstil üreticileri, özellikle yağmur yağan zamanlarda giyilmek için tasarlanan mevsimlik kıyafetleri waterproof yani su geçirmez şekilde üretiyorlar. Ancak waterproof, aslında tam olarak istediğiniz rahatlığı sunmayabiliyor.

Waterproof bir ayakkabı ya da mont aldığınız zaman suya da bassanız, yağmurda da kalsanız kupkuru kalacağınızı düşünürsünüz. Bu düşünce bir nebze doğru ancak su geçirmez olan bu ürünler vücudumuzun ürettiği suyu yani teri de geçirmedikleri yani dışarı atmadıkları için epey sıkıntı çıkarıyorlar. Peki ne giyelim? Gelin waterproof ne demek, ne işe yarar sorusu üzerinden softshell ve gore-tex gibi ürün modellerini biraz daha yakından tanıyalım.

Waterproof ne demek?

İngilizce bir kelime öbeği olan waterproof’u direkt olarak dilimize su geçirmez şeklinde çevirmemiz mümkün. Waterproof, özellikle yağmur yağan zamanlarda giyilmek üzere tasarlanmış olan ayakkabı ve montların kumaşlarında kullanılan bir tekstil teknolojisidir.

Waterproof kumaşı temel bir kaplama olarak düşünmek mümkün. Bu kumaşa çarpan su içeri girmiyor. Böylece kullanıcılarına su geçirmez bir alan sunmuş oluyor. Ancak ayağımı suya sokayım ya da saatlerce yağmur altında dolanayım dediğiniz zaman waterproof işlevsiz hale gelmiş olur.

Waterproof ne işe yarar?

Waterproof, bir ürünün su geçirmez olduğunu ifade eden bir terimdir. Waterproof bir bot ya da mont, su geçirmeme garantisi vermektedir. Ancak bu garantinin bazı şartları vardır. Ortalama bir waterproof ürün, yaklaşık 2 saat çok da yoğun olmayan bir yağmur altında kaldığınız zaman su geçirmeyeceğinin garantisini vermektedir.

Diyelim acayip bir yağmur yağıyor ve yetmezmiş gibi bir de belediyenin yıllardır bir türlü kapatmadığı çukura dolan suya bastınız. Waterproof sizi korumaz. Çünkü waterproof temel bir su koruması sağlamaktadır. Günümüzde kullandığımız pek çok teknolojik ürün de benzer bir su geçirmezlik garantisi verir ama hadi şöyle bir havuzda yüzüp gelin bakalım neler olacak.

Peki 'Waterproof' gerçekten işe yarıyor mu?

Koca bir tekstil endüstrisinin hakkını yemeyelim. Çoğu waterproof etiketli ürün, iddia ettiği su geçirmezlik garantisini sağlamaktadır. İşten çıkıp durağa kadar ya da otobüsten inip eve kadar çok daha ıslak olmayan bir yolda yürüdüğünüz zaman waterproof ayakkabınız ve montunuz sizi koruyacaktır.

Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor. Waterproof eski bir teknoloji. Yani iddia ettiği su geçirmezlik garantisini oldukça temel bir şekilde yerine getiriyor. Hafifi bir yağmur, küçük bir su birinktisi, erimekte olan karlı yollar tamam ama maruz kalınan sıvı yoğunluğu artınca waterproof da işlevsiz kalır. Olayın bir de iç tarafı var.

Devamlı dışarıdan sıvı temasını düşünüyoruz ama biz de devamlı terleyerek sıvı üretiyoruz. Bir ayakkabı dışarıdan sıvı geçirmediği gibi içerideki havayı da dışarı çıkarmalı ve böylece terleme oluşmasını önleyerek iç sıvıyı da engellemelidir. Waterproof dediğimiz gibi eski bir teknoloji olduğu için maalesef ayaklarınızın hava almasını engelliyor ve sonuç olarak ıpıslak ayaklarla iş yerinde berbat bir gün geçirmenize neden oluyor.

Waterproof benzeri kıyafet terimleri ve anlamları:

Softshell

Gore-tex

Softshell nedir, ne işe yarar?

Softshell, adından da anlaşılacağı üzere kıyafetlerinizde ve ayakkabılarınızla hafif bir katman oluşturarak su geçirmezlik özelliği sunar. Softshell etiketine sahip ürünler, su damlalarını kaydırarak suyun içeri girmesini engellerler. Waterproof ürünlere göre çok daha sağlıklı ve dayanıklı bir ürün türü olarak kabul edilir.

Softshell ayakkabılar ve kıyafetler, günlük kullanım için son derece idealdir. Ayaklarınızı ve sizi sıcak tutarlar ama waterproof gibi değildir ve hava geçirir. Hava geçirebildiği için terleme sorunu yapmazlar. Rüzgar geçirmez özelliği sayesinde serin havalarda da tercih edilebilir. Ancak hafif bir koruma sağladıkları için yalnızca günlük kullanım için uygundur.

Gore-tex nedir, ne işe yarar?

Adından ne olduğu değil ama havalı olduğu anlaşılan bir ürün modeli olan gore-tex, su geçirmez olduğunu iddia eden ürünler arasındaki en güçlü korumayı sağlamaktadır ve bu nedenle tahmin edebileceğiniz gibi daha pahalıdır. Asla su geçirmez, rüzgarı bıçak gibi keser ve saatlerce yağmur altında kalsanız bile biraz olsun içeri su sızdırmaz.

Gore-tex ürünlerin kumaşı 3 katmandan oluşur. En üstte bulunan katman soğuktan korur, altındaki katman su geçirmezlik özelliğini sağlar, en alttaki katman ise hava geçişi sağlayarak terlemenin önüne geçer. Terletmeyen, hafif ve rahat bir kullanım sunduğu için sıkça tercih edilir. Özellikle fazlasıyla efor harcanan doğa yürüyüşü ve benzeri dışarıda yapılan sporlar için idealdir.

Waterproof, softshell, gore-tex; hangisini tercih etmek gerekiyor?

Su geçirmezlik iddiası ile kullanıcıların beğenisine sunulan üç farklı tekstil teknolojisi olan waterproof, softshell ve gore-tex arasından hangisini tercih edeceğiniz tamamen kullanıcı alışkanlıklarınıza bağlı bir durum. Ancak waterproof sisteminin artık eskide kaldığını, hava geçirmediğini, çok da yoğun koruma sağlamadığını ve terlemeye neden olduğunu düşünürsek onu son seçenek olarak tercih etmek en doğrusu olacaktır.

Gelelim softshell ve gore-tex’e; her ikisi de kesin bir su geçirmezlik sunuyor, hafif, kullanımı kolay ve terletmiyor. Ancak gore-tex’in softshell’e göre çok daha güçlü bir koruma sağladığını kabul etmek gerekiyor. Çünkü bu teknolojinin geliştirilme amacı insanların gore-tex ürünleri giyerek gönül rahatlığıyla dağda bayırda gezmesini sağlamaktır. Böyle bir ürün, yoğun bir yağmur altında da yüksek performans gösterecektir.

Gore-tex ürünler genel olarak doğa sporları yapan kişiler için geliştirilir ve tarz olarak herkese hitap etmeyebilir. Pahalı olduğunu da unutmamak lazım. Bu durumda elimizdeki en iyi seçenek softshell gibi görünüyor. Zaten softshell teknolojisinin geliştirilme amacı günlük kullanım ürünlerini daha kullanışlı hale getirmektir. Yağmur altında uzun saatler geçirmez ya da büyük su birikintilerine basmazsanız softshell yeterli korumayı sağlayacaktır.

Mont ve bot gibi ürünlerin su geçirmez olduğunu ifade eden waterproof ne demek sorusu üzerinden softshell ve gore-tex gibi farklı kumaş türlerini inceledik. Elbette tüm bu anlattıklarımız bilgilendirme amaçlıdır. Su geçirmez bir ürün almadan önce diğer özelliklerini ve kullanım alanınızı göz önünde bulundurarak bireysel bir tercih yapmalısınız.