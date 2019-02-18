Webtekno Takipçilerine Göre ‘En İyi’ Battle Royale Oyunları

Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz Tek Soruluk Dev Anket’in son bölümünde, oyun dünyasını kasıp kavuran Battle Royale yapımları arasında bir seçim yapmanızı istemiştik. Hafta sonu boyunca açık olan ankete binlerce okuyucumuz katıldı ve sıralama belli oldu.

Battle Royale oyunları, oyun dünyasında son yılların en büyük ivmesini yarattı. Artık hikayelerden kopup internet dünyasının bütün nimetlerinden faydalanan yapımlar görmeye başladık. Hatta hikayeleriyle öne çıkan dev bütçeli yapımlar bile Battle Royale’i benimsedi. Call of Duty ve benzeri köklü yapımlar, zamanla bu modele özgü yaklaşımlarla şekillenecekler. Öyle ya da böyle oyunlar ve oyunculuk anlayışındaki değişimler kaçınılmaz.

Battle Royale oyunları ilerleyen yıllarda popüler olmaya devam ederler mi bilinmez. Bu tamamen oyuncuların tercihlerine bağlı. Günümüz şartlarına bakacak olursak, kısa süreli bir popülariteden bahsetmek oldukça güç. Battle Royale oyunlarını daha uzun yıllar aramızda göreceğiz.

Elbette Battle Royale oyunlarından hiç haz etmeyenler de var. Açıkçası onların da fikirleri önemli. Tek Soruluk Dev Anket’in son bölümünde ise tüm bu gündem maddelerini okuyucularımıza yönelttik.

“Sizce en iyi Battle Royale oyunu hangisi?” sorusuna toplamda 14 bin 106 okuyucumuz yanıt verdi. Webtekno takipçi ve okuyucularının oylarına göre sonuçlar şu şekilde sıralandı:

1. PUBG: %52

2. Apex Legends: %24

3. Fortnite: Battle Royale: %10

4. Battle Royale oyunlarını iyi bulmuyorum: %5

5. Call of Duty: Black Ops IV Blackout: %2

Ankette en çok oyu alan ilk 5 seçenek böyleydi. Sonuçların analizine geçmeden önce, kalan oyların nereye dağıldığını da söyleyelim. H1Z1, GTA Online: Motor Wars, Rust, Ring of Elysium, Arma 3, Rules of Survival, Realm Royale oyunlarının hepsi sadece %1 oranında oya sahipti.

Listede %1’in altında kalan yapımlar ise Dying Light: Bad Blood, Ark: Survival of the Fittiest, Darwin Project isimli oyunlar oldu.

Peki bu tablo bize neler söylüyor?

Anlaşılan o ki PUBG, çoklu platformda bulunmasıyla çok sayıda oyuncuya hitap ettiği için hala en iyiler arasında zirvede. Elbette oyunların popülerlikleri bu seçimlere doğrudan etki ediyor. Nitekim ikinci sıradaki Apex Legends, bunun en büyük kanıtı. Çıktığı haftada 25 milyon oyuncuya ulaşan yapım, popülerliğin nasıl başarıya ulaştırdığını gösteriyor. Listedeki en yeni yapım olmasına rağmen, Battle Royale tanımını hayatımıza sokan PUBG’nin yarısı kadar oy aldığını görüyoruz.

Listenin bir diğer kanayan yarası ise PUBG ile sürekli kıyaslanan Fortnite oluyor. Yapım, son 1 yılı aşkın süredir rekabet ettiği oyun sektöründe, artık oyuncuların gözünden düşmeye başladı. Ücretsiz olarak sunulması bile bu durumun önüne geçemiyor. En azından Webtekno’ya gelip oy kullanan oyunculara göre durum böyle.

Ankete katılanların %5’i ise Battle Royale oyunlarını iyi bulmadıklarını söyledi. En iyiyi araştırdığımız bu ankete bile gelip, Battle Royale oyunlarını sevmediğini söyleyen insanlar var. Yapımcılar kesinlikle bu kitlenin varlığını dikkate almalı, bir furyaya kapılıp da oyuncuları küstürmemeliler.

Battle Royale oyunları hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerinizi de bekliyoruz.