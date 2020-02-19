Wendy's, Twitter'da Burger King'i Yerin Dibine Soktu

Wendy’s markası uzun yıllardır sosyal medyada Burger King ve McDonalds gibi büyük rakiplerine atıfta bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde McDonalds hakkında tweet atan Wendy’s bu sefer de Burger King’e laf attı.

Sosyal medyayı oldukça aktif ve etkin kullanan Wendy’s markasını rakip firmalarına attığı laflarla biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Burger King’in meşhur menüsü Whopper hakkında yorum yapan Wendy’s kullanılan malzemelerin kalitesi hakkında yorum yapmıştı. Elbette ki bu Wendy’s markasının ilk vukuatı değil. Sık sık rakip firmalarına laf atan Wendy’s rakipleriyle sosyal medya üzerinden tatlı atışmalar yaşamayı seviyor.

Burger King’in yeni ürünü olan hamburger ekmeği arası patates gündem olmuştu. Biz Türklerin sıkça tükettiği bir yiyecek olan ekmek arası patatesin Burger King tarafından yeni keşfedilmiş olması dalga konusu olmuştu. Fırsat bu fırsat diyen Wendy’s markası da Burger King’le dalga geçmeyi ihmal etmedi.

“Ekmeğin arasına Burger King köftesinden başka ne koyarsanız koyun, daha lezzetli olacaktır.”

Wendy’s yaptığı paylaşımda Burger King’in bu yeni ürününün komik olduğunu tatlı bir dille söylerken paylaşımın altına gelen yorumlar oldukça eğlenceliydi. İki dev markanın sosyal medya üzerindeki savaşlarını eğlenceli bulan kullanıcılar Wendy’s markasına destek verdi.

Marka, Burger King'in patates kızartması sandviçini test etmesiyle ilgili bir hikayeye cevap verdi: “Ekmeğin arasına Burger King köftesinden başka ne koyarsanız koyun, daha lezzetli olacaktır" diyen marka Twitter'ı aktif bir şekilde kullanıyor. Bu paylaşımın ardından kullanıcılardan gelen eğlenceli tepkiler markanın daha tanınır bir hale gelmesine yardımcı oluyor. Bu tür kavgalar elbette ki tatlı atışmalar olarak geçiyor ve büyük markalar birbiriyle sık sık iletişim halinde olduklarını ifade ediyor. Ebedi dostluk ezeli rekabet kavramını benimseyen Wendy’s markası bakalım ilerleyen günlerde hangi firmayla atışmaya girecek?