Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest Duyuruldu

World of Darkness markası genişlemeye devam ediyor. The Witcher serisinin ilk oyununun arkasındaki isimler Werewolf: The Apocalypse’in temel alındığı yeni bir oyunun geliştiriyor. Hatta oyun için bir tanıtım videosu da yayınlandı.

World of Darkness, masaüstü rol yapma oyunu Vampire: The Masquerade ve video oyun 'spin-off'u ile bilinen bir marka. Marka, vampirler haricinde de doğaüstü ırklara odaklanıyor ki bunların arasında Mage: The Ascesion, Wraith: The Oblivion ve Werewolf: The Apocalypse yer alıyor. World of Darkness markası, Vampire: The Masquerade’in yeni sürümü ve şu an geliştirme aşamasında olan Vampire: The Masquerade – Bloodlines ile geçtiğimiz yıllarda yeniden doğmuştu.

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Werewolf: The Apocalypse’in yeni sürümü şu an geliştirme aşamasında ve yeni video oyununun duyurusu da gerçekleştirildi. Walkabout YouTube kanalından Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest için bir tanıtım videosu yayınlandı. Ancak videonun oyunla ilgili çok fazla şey verdiğini söylemek mümkün değil. Şu an için oyunun türü ya da hangi platformlara çıkacağı belli değil.

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest, Different Tales tarafından geliştiriliyor ve projenin başında ilk The Witcher oyunun da başında bulunan Jacek Brzezinski ve Artur Ganszyniec yer alıyor. İkili, projenin resmi internet sitesinden yayınladıkları yazıda World of Darkness’ın büyük hayranları olduklarını ve World of Darkness oyunlarıyla büyüdüklerini ifade etti.

The Gamer’da yer alan habere göre Werewolf: The Apocalypse, Vampire: The Masquerade’den oldukça farklı. Oyun, öfkelenecek çok fazla şeyin karşısında öfke kontrolünü öğrenmekle alakalı. Werewolf: The Apocalypse, insanlığın doğayı bir enkaza çevirmesi ve bir zamanlar mitolojilerde yer alan yaratıkların vahşi yaşamı geri almak için ayaklanmasını anlatıyor. Şu an için oyunla ilgili bildiklerimiz oldukça sınırlı ancak oyunun geliştiricileri, temmuz ayında oyunla ilgili daha çok şeyi öğrenebileceğimizi açıkladı.