HBO'nun popüler bilim kurgu dizisi Westworld'ün dördüncü sezon fragmanı bugün yayımlandı. HBO, fragmanla birlikte yeni sezonun çıkış tarihini de açıkladı.

2016 yılında ilk sezonuyla çıkış yapan ve özgün temasıyla büyük bir popülerliğe kavuşan bilim kurgu dizisi Westworld, son olarak 2020’de üçüncü sezonuyla ekranlara gelmişti. Son sezon, pek çok hayranın beklentilerini ve diziye olan sevgisini bir nebze zedelemiş olsa da yeni sezon için de gün sayılmaya başlamıştı.

İşte bugün, Westworld’ün dördüncü sezonundan ilk tanıtım fragmanı geldi. HBO, liste dışı olarak yayımladığı iki dakikalık videoda yeni sezonda bizleri nelerin beklediğine dair ipuçları verdi. Bununla birlikte yeni sezonun çıkış tarihi de tanıtım fragmanıyla birlikte duyuruldu.

Westworld 4. sezon tanıtım fragmanı:

Dördüncü sezon fragmanından anladığımız kadarıyla robotlarımız, yeniden zaman yolculuğuna çıkacaklar. Tommy silahlarının geçmişe dönüş olarak nitelendirildiği fragmanda Dolores ve Bernard’ın da Westworld’ün doğasını ve sınırlarını keşfetmeye devam edeceğini görebiliyoruz.

Dizinin yaratıcıları olan Jonathan Nolan ve Lisa Joy’un yazarlığını yaptığı dördüncü sezon, 26 Haziran’da yayımlanacak. Dizinin yayımlandığı platform olan HBO Max, henüz ülkemize giriş yapmadı. Platformun bu yıl sonuna kadar Türkiye’de de hizmet vermeye başlaması bekleniyor.