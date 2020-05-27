Westworld, en sevilen bilim kurgu dizilerinin arasında. Yapay zeka ve özgür irade gibi kavramları son derece geniş açılarla konu alan dizi, 3 sezondur seyircilerin kafalarında gizem ve soru işaretleri bırakarak ilerlemeye devam ediyor. Dizinin 4. sezonu onaylanır onaylanmaz biz de gelecek sezon hakkında bilinen bütün detayları sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli okumalar dileriz.

Westworld, 2016 yılında çıktığından beri izleyicilerinin kafasında beyin fırtınası yaratmaya devam ediyor. Bilim kurgu, yapay zeka ve özgürlük kavramlarının bir arada sunulduğu bu dizi, 3 Mayıs’ta 8 bölümün ardından sezon finali yaptı. Yazımızın devamında diziye dair "spoiler" bulunduğunu söylemekte fayda var.

Sezon finalinde, işler her zaman olduğu gibi vahşileşti ve dünya büyük bir kaosa doğru sürüklenirken hem Dolores hem de Man in Black ölüme terk edilmişlerdi. Yaşanan bu kadar aksiyonun ardından izleyicilerin kafasında "Dolores gerçekten de öldü mü?" ya da "Bernard’ın Sublime’da gördüğü şey neydi?" gibi sorular oluştu. Westworld’ün 4. sezonuna dair çıkan bütün bilgileri sizler için paylaştık.

Westworld 4. sezon resmi olarak kesinleşti:

Dizinin yapımcıları Lisa Joy ve Jonathan Nolan, bir dergiye verdikleri röportajda Westworld’ün hikayesini toparlayabilmek için en az bir sezona daha ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dizinin yayınladığı kanal HBO ise dizinin 4. sezon onayını verdi ve kanalın yayın başkanı Casey Bloys yapımcılar için “İlham verici zihinlerinin bizi nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Westworld 4. sezon teması öncekilerle aynı mı olacak?

3. sezon finalinin ardından Nolan, Joy ve final bölümünün yazarı Denise Thé; başka bir dergiye verdikleri röportajda yeni sezonun bambaşka bir tarzı, havası ve teması olacağını söyledi. Jonathan Nolan, televizyon dünyasının sürekli olarak kendini yenilediğini ve yaptıkları dizinin de bu değişime sürekli olarak ayak uydurması gerektiğini belirtti ve yeni sezonun yenilenmiş tarzıyla bu değişikliğe ayak uyduracağını da ekledi.

Dolores gerçekten de öldü mü?

Denise Thé, The Hollywood Reporter adlı bir dergiye verdiği röportajda “Dolores’in bütün anılarının tek tek silindiğini ve kendisinin yok olduğunu gördük, artık bu Dolores’e veda etme zamanımız geldi” dedi. İlk sezondan beri görmeye alışkın olduğumuz Dolores’e veda etmek her ne kadar zor olsa da, röportajda belirtilen “Bu Dolores” ifadesi, bizlere biraz umut kaynağı oluyor.

Daha önceden de alışkın olduğumuz gibi dizi sevdiğimiz karakterleri başka şekillerde karşımıza çıkarmayı çok seviyor. Umuyoruz ki Dolores’i 4.sezonda farklı formlarda da olsa görebiliriz. Christopher Nolan ise “Dolores’i canlandıran oyuncu Rachel Wood ile çalışmayı her ne kadar çok sevsek de artık bu karaktere veda ediyoruz, 4. sezonun nasıl bir yol izleyeceği konusunu ise şimdilik izleyiciden saklamamız gerekiyor” dedi.

Westworld 4. sezon çıkış tarihi belli mi?

Westworld, hepimizin de bildiği gibi tek bir sahneye sahip olan komedi dizilerine benzemiyor. Hikaye, setler ve görsel efektler derken dizi gerçekten de büyük bir emek ve yatırım gerektiriyor. Lisa Joy ve Jonathan Nolan’ın söylediğine göre yeni sezon için son sezon finalinin üzerinden en az 18-20 ay geçmesi gerekiyor.

Hatırlayacağınız üzere, ikinci sezon finalinden tam 2 yıl sonra üçüncü sezona kavuşabilmiştik ve dördüncü sezon için de aynı süreyi beklememiz gerekiyor gibi gözüküyor. HBO’nun yayın başkanı Bloys, "Sürekli olarak “daha erkene alabilir miyiz” desem de de dizinin gittikçe daha genişlemesi ve karmaşık bir hal alması dizinin yapım aşamasını daha da uzatıyor" gibi ifadelerde bulundu.

Westworld 4.sezonunda kimler oynayacak?

Westworld hakkında en güzel detaylardan biri, karakterin gerçekte genelde ölmüyor oluşu. Öldüğünü sandığımız bir karakter bir sonraki bölümde veya sezonda karşımıza bambaşka bir versiyonla çıkabiliyor. Eğer hatırlarsanız Charlotte Hale’de öldükten sonra diziye geri dönmüştü.

Favori karakterlerimiz olan Rachel Wood (Dolores), Maeve (Thandie Newton) ve Bernard (Jeffrey Wright) gibi oyuncuları elbette yeni sezonda görmeyi umuyor ve bekliyoruz. Ancak dördüncü sezon için henüz herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalanmadığını, imzalansa bile henüz halka açıklanmadığını söylemekte fayda var.

Jonathan Nolan ve Lisa Joy dizinin yapımcıları olmaya devam edecek mi?

Variety dergisi, 2019’da Jonathan Nolan ve Lisa Joy’un Warner Bros. Television ile olan sözleşmelerinin sona erdiğini ve ikilinin Amazon ile 5 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını söyledi. HBO ve Warner Bros. bağlantılı olduğu için dizinin hayranları Joy’un ve Nolan’ın diziyi bıraktığını düşündü.

İkili, sözleşmeleri bitmiş olsa da dizi bitene kadar Westworld’le birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek endişeyi ortadan kaldırdı. Bloys, bir dergiye verdiği röportajda "Ellerini Westworld’ün üzerinden çekmeleri mümkün değil, dördüncü ve hatta potansiyel beşinci sezon için onlarla olan anlaşmamız devam ediyor” dedi ve ikilinin diziye olan odaklarını kaybetmeyeceklerine emin olduğunu söyledi.

Westworld 4. sezon konusu belli mi?

Joy, Nolan ve Denise’in 4. sezonun konusu hakkında ağızlarının sıkı olduğunu söylemekte fayda var. Dizi ile ilgili henüz hiçbir ayrıntı paylaşmadılar ve yakın zamanda paylaşacağa da benzemiyorlar. Bizim de elimizden gelen tek şey yeni sezon hakkında tahminlerde bulunmak.

Yeni sezonda büyük ihtimalle Bernard’ın Sublime’e olan yolculuğu sırasında neler keşfettiğini göreceğiz ve Charlotte’un muazzam ordusu için yapmış olduğu planları öğreneceğiz. Ayrıca yeni sezonda Maeve ve Caleb’in her zaman istedikleri dünyadan umduklarını bulup bulamadıklarını da öğrenmemiz mümkün. Westworld’ün yeni sezonunu beklerken aynı tarzda diziler izlemek isterseniz, Westworld sevenlerin hoşuna gidecek 10 dizi önerisi listemize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.