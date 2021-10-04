WhatsApp'ın yepyeni iOS beta sürümü, kullanıcıların yakın zamanda tanışacakları bir özellikle yayınlandı. Bu yeni özellik, bir süre önce kullanıma sunulan süreli mesajlar özelliğine yeni zaman seçenekleri ekliyor. Özelliğin resmi çıkış tarihi ve Android ekosistemine ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığından bahsetmiştik. O dönemlerde iOS ekosistemi için geliştirilmekte olan özellik, kısa bir süre önce hayatımıza giren "süreli mesaj" özelliğinin kapsamını genişletiyor, kullanıcıların yalnızca 7 gün değil; 24 saat ya da 90 gün gibi farklı süre zarflarını tercih edebilmelerine olanak tanıyordu.

Şimdiyse bu özellikle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın iOS ekosistemindeki 2.21.200.11 kodlu beta sürümü, söz konusu özelliği kullanıcıların hizmetine sundu. TestFlight programı aracılığıyla WhatsApp'ın beta sürümünü kullanmakta olan iPhone sahipleri, an itibarıyla yeni zaman seçeneklerini test edebiliyorlar.

WhatsApp'ın test aşamasına gelen yeni özelliği işte böyle görünüyor

WhatsApp'ın iOS ekosisteminde test ettiği yeni özellik, herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde tüm kullanıcılara sunulacak. Bu sayede iPhone sahipleri, süreli mesajlar özelliğini 24 saat ya da 90 gibi daha farklı zaman aralıklarında kullanma imkanı yakalamış olacaklar. Ancak söz konusu özelliğin resmi çıkış tarihi şimdilik bilinmiyor.

Bu arada, WhatsApp'ın süreli mesaj özelliği, artık bir otomasyona sahip olacak gibi görünüyor. Zira kullanıcılar, özelliğin aktifleştirildiği sayfaya ekledikleri bir buton ile tüm yeni mesajları için belirli bir zaman belirlemesi yapabilecekler. Bu sayede tüm sohbetlerde yer alan mesajlar, belirtilen zamanda otomatik olarak silinecek.