Whatsapp, iOS İçin İki Yeni Özelliğini Duyurdu

Whatsapp, iOS için yeni sürüm güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeyle kullanıcıları iki yeni özellik bekliyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Apple'ın işletim sistemi iOS'ta erişime açılan yeni güncellemeyi duyurdu. TestFlight programı aracılığıyla yayınlanan son güncellemeyle uygulamanın sürümü 2.21.200.11’e yükseldi.

Güncelleme şu anda beta sürümünde ancak tüm kullanıcıların erişimine açılması çok uzun sürmeyecek. Bu güncellemeyle kullanıcıları, sohbet balonları ve kaybolan mesajlarla ilgili iki yeni özellik bekliyor.

Sohbet balonları yeniden tasarlandı

Yeniden tasarlanan sohbet balonları, eskisine göre daha yuvarlak, daha büyük ve daha koyu bir yeşil renge sahip olacak.

Kaybolan mesajlar için yeni bir araç eklendi

Whatsapp’ta kaybolan mesajları yönetmek için 24 saat, 7 gün ve 90 gün şeklinde farklı süreler sunan bir araç ekledi. Seçilen süre boyunca kaybolan mesajlar seçeneği tüm sohbetlerde aktif hale gelecek. Bu özellik, güncelleme indirildikten sonra Whatsap'ta Gizlilik Ayarları içinde yer alan “Varsayılan Mesaj Zamanlayıcı” seçeneği etkinleştirilerek kullanılabilir.