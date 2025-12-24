Tümü Webekno
WhatsApp'a Bomba Bir Özellik Geliyor: Geçmiş Sohbetler Kolayca Temizlenebilecek

WhatsApp'ın son iOS beta sürümünde çok iyi bir özellik tespit edildi. Yeni bir sohbet temizleme aracı olarak karşımıza çıkan özellik, bir sohbetteki belirli ögelerin silinebilmesini sağlayacak. Özelliğin ne zaman erişime açılacağı şimdilik belli değil.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uygulamanın "25.37.10.72" kodlu iOS beta sürümünde yayımlanan bir özellikle kullanıcı deneyiminin arşa çıkarılacağı gün yüzüne çıkmış oldu. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

WhatsApp'ı bilirsiniz; uygulamada bir sohbeti ya tamamen temizlersiniz ya da manuel olarak seçimler yaparak temizlik yaparsınız. İşte WhatsApp'ın iOS sürümünde test edilmeye başlayan yeni özellik, bu durumu tamamen ortadan kaldıracak. Özellik yayımlandığı zaman kullanıcılar, bir sohbetteki mesajları kategoriler hâlinde silebilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere yeni özellik, bir sohbetteki belgelerin, seslerin, videoların, fotoğrafların veya çıkartmaların ayrı ayrı silinebilmesini sağlayacak. Kullanıcı, bu özellik sayesinde metin mesajlarını bırakıp, diğer tüm ögeleri silme imkânı yakalamış olacak. Yeni özellik, en çok da depolama alanı tarafında sorun yaşayan kullanıcılara ilaç gibi gelecek.

Meta, WhatsApp'ın yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu özelliğin bir ay kadar önce Android versiyonda test aşamasına geldiğini biliyoruz. Buradan yola çıkarak sohbet temizleme aracının yakın bir gelecekte kararlı sürüme ulaşabileceğini söyleyebiliriz.

