WhatsApp, Android beta uygulamasını güncelleyerek henüz kullanıma sunulmamış olan iki yeni özellikte bazı değişikliklere gitti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı ve uygulamayı 2.19.116 sürümüne yükseltti. Güncelleme ile birlikte WhatsApp’ın hala üzerinde çalışmakta olduğu iki özellikte bazı değişiklikler gerçekleşti.

İlk değişiklik, medya dosyalarına eklenen emojilerde gerçekleşti. Bildiğiniz gibi WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir güncelleme ile emoji ve çıkartmaları birbirinden ayırmıştı. Son güncelleme ile birlikte emoji seçeneğinde ekranın altına emoji kategorileri de eklendi. Böylece aradığınız emojiyi daha kolay bulabileceksiniz.

Bir diğer değişiklik ise Arşivlenen Sohbetler konusunda gerçekleşti. Bildiğiniz gibi WhatsApp, 2.19.101 güncellemesi ile arşivlenen sohbetleri ana sayfanın en altından alıp ayrı bir sayfaya taşımıştı. 2.19.116 güncellemesi ile birlikte arşivlenen sohbetler ana sayfanın en altındaki eski yerine geri döndü. WhatsApp’ın neden böyle bir değişikliğe gittiği şu an için bilinmiyor.