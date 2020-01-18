Facebook tarafından satın alınan ve sadece Google Play Store’da 1 milyardan fazla yüklenmeye sahip olan çevrimiçi anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamasına ekleyeceği hareketli çıkartmalar özelliği üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Uygulamanın sahibi olan Facebook, daha önce Snapchat’te bulunan hikâyeler özelliğini Instagram’a taşımasıyla tepki çekmişti.

Görünüşe göre şirketin WhatsApp uygulamasına ekleyeceği son özellik, sunduğu gizlilik özelliğiyle kullanıcılar arasında ön plana çıkan Telegram’da da bulunan hareketli çıkartmalar olacak.

WABetaInfo’da yer alan habere göre bu özellik, şu an Android beta uygulamasında test aşamasında bulunuyor. Facebook’un WhatsApp uygulamasına ekleyeceği bu hareketli çıkartmalar kategorisinin, sadece çıkartmalar sekmesine eklenmesinde yer alacağı düşünülüyor.

Çıkartmalar özelliği

Haberde yer alan bilgilere göre çıkartmalara ulaşabilmek için izlemeniz gereken yol ise şöyle: WhatsApp’ı açın > herhangi bir sohbete girin > emoji simgesine tıklayın > alt tarafta bulunan çıkartmalar simgesine tıklayın > sağ üst tarafta bulunan artı simgesine tıklayın. Bu sekmede daha önce indirmiş olduğunuz çıkartmalar varsa bu çıkartmalar için güncelleme yazısı çıktığını göreceksiniz.

WhatsApp’ın sahibi olan Facebook’un WhatsApp’ta da reklam gösterme planları olduğuna dair bazı söylentiler ortaya çıkmıştı. Facebook, daha sonra WhatsApp’ta reklamları desteklemesini sağlayacak olan kodları uygulamadan silmişti. Ancak ortaya çıkan bilgilere sosyal medya devi, WhatsApp’ın durumlar kısmında reklam gösterme planlarını tamamen askıya almış değil.

Peki, siz WhatsApp’ın hareketli çıkartmalar özelliği ve uygulamaya reklam eklenmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Facebook, WhatsApp’a reklam ekleyecek mi? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.