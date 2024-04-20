WhatsApp'ın yeni betasında yeni bir özelliğin izleri ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde yakın mesafede bulunan WhatsApp kullanıcıları kendi aralarında dosya alışverişleri gerçekleştirebilecekler.

WhatsApp'ın Android 2.24.2.20 güncellemesi ile birlikte sosyal medya platformuna gelecek yeni özellik ortaya çıktı. Buna göre WhatsApp, yakın mesafede bulunan kullanıcıların kendi aralarında dosya alıp göndermelerini kolaylaştıracak bir yenilik üzerinde çalışıyor. Hâlâ geliştirme aşamasında bulunan bu özellik beta kullanıcılarının karşısına çıkmayacak.

WhatsApp şu anda, dosyaları yakındaki kişilerle paylaşmak için gerekli izinleri listelediği bir bölüm geliştiriyor. Böylece belirli dosyaları yakınlardaki cihazlara WhatsApp ile aktarmak mümkün olacak. Geçmişteki kızılötesi ya da günümüzdeki Bluetooth gibi kullanılması beklenen özellikle birlikte kullanıcılar, istedikleri cihazlara kolayca veri aktarımı yapabilecekler. Bunun için iki kullanıcının da aynı anda onay vermesi gerekecek. Ayrıca veriler uçtan uca şifrelenecek.

Daha kolay veri aktarılabilecek

Bu özelliğin iki yeni avantajı dikkat çekiyor. Bunlardan ilki, özellikle büyük boyutlu dosyaları paylaşırken süreci daha kolay hâle getirecek. Ayrıca verilerin aktarılmasında da sistemlerin yüklerini hafifletecektir. Ayrıca yakın mesafelerde büyük dosyaların bu şekilde aktarılması da internete olan bağımlılığı azaltacak ve daha hızlı veri paylaşımı sağlayacak. Özellikle internetin zayıf ya da dengesiz olduğu durumlarda, acil durumlarda vb. yakın mesafe veri paylaşımı çok işe yarayacak.

Bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcı talepleri de bu konuda belirleyici olacak. Bakalım WhatsApp bu özelliği ne zaman kullanıma açacak.