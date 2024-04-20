Meta AI, WhatsApp'ta Görüntü Oluşturmaya İzin Verecek

Meta'nın geçtiğimiz saatlerde kullanıma sunduğu üretken yapay zekâsı Meta AI, WhatsApp'ta benzersiz bir deneyim sunacak. Yapay zekâ, kullanıcı girdisine göre görüntüler oluşturabilecek.

Sosyal medya dünyasının bir numarası Meta, geçtiğimiz gün itibarıyla yeni bir dönem başlattı. Şirket, Meta AI olarak isimlendirdiği üretken yapay zekâsını Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi tüm hizmetlerine ulaştırdı. İlk aşamada ABD'de kullanıma açılan yapay zekâ, yakın bir gelecekte küresel olarak kullanılabilecek.

Meta AI, ChatGPT benzeri bir yapay zekâ olarak karşımıza çıktı. Kullanıcılar, bu yapay zekâya çeşitli sorular yöneltip, bunların cevaplarını alabilecekler. Ancak olay, bundan ibaret olmayacak. Meta AI, görüntü oluşturmaya da imkân tanıyacak.

Meta AI'ın görüntü oluşturma özelliği, WhatsApp'ta da kullanılabilecek

Yukarıdaki GIF'te de görebileceğiniz üzere Meta AI'ın görüntü oluşturma yeteneği, WhatsApp'ta oldukça basit bir şekilde kullanılabilecek. Özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların, Meta AI sohbeti içerisinde "Imagine" kodunu kullanması yeterli olacak.

Meta, Meta AI'ın küresel dağıtımının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Hâl böyle olunca Türkiye'deki kullanıcılar olarak, şimdilik Meta AI'dan yararlanamayacağız. Ancak özellik kullanılabilir olduğunda bu durum değişecek.