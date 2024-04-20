WhatsApp'ın 2.24.9.23 kodlu Android beta sürümünde yeni bir özellik tespit edildi. Bu özellik, WhatsApp durumlarına hızlıca beğeni göndermenizi sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirecek bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamanın "2.24.9.23" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, WhatsApp'ta paylaşılan durumları beğenmeyi kolaylaştıracak.

WhatsApp'ta paylaşılan durumlar için hızlı tepki verme özelliği bulunmuyor. Bir hikâyeye kalp atmak isteyen kullanıcı, bunu ancak bir mesaj yanıtı olarak gönderebiliyordu. İşte üzerinde çalışılan yeni özellik, bu durumu değiştirecek gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

WhatsApp'ın yeni özelliği, açtığınız bir durum sayfasında kendini gösterecek. Kullanıcı, ekranın alt kısmında yeni bir kalp emojisi görecek. Buna dokunulduğunda o paylaşım beğeni yapılmış olacak. Kullanıcılar, durumlarını kimlerin beğendiğini detay sayfasında bulabilecekler.

WhatsApp'ın 2.24.9.23 kodlu Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellikle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmezliğini koruyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.