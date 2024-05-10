WhatsApp, arama deneyimini iyileştirmek için yeni bir özellik getiriyor. Yeni bir çağrı çubuğu, hızlıca aramalarınızı sessize almanızı veya sonlandırmanızı sağlayacak.

Gün geçmiyor ki yeni bir WhatsApp özelliği görmeyelim. Dev platform düzenli olarak kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için yeni özellikleri test ediyor. Bugün ortaya çıkan bir özellik ise WhatsApp’tan yapılan arama deneyimini iyileştirmeye yönelik.

Yeni özellik, uygulamanın Android sürümünün beta versiyonunda WABetaInfo tarafından keşfedildi. Arama sırasında üst tarafa yenilenmiş bir çubuk ekliyor.

Özellik böyle gözükecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünden Android kullanıcılarına sunulacak yeni özelliği görebilirsiniz. Bu özellik, aramalar sırasında üst kısımda beliren ve arama yaptığınızı gösteren bir çağrı çubuğunu içeriyor.

WhatsApp, bu şekilde aramalar sırasında kullanıcının daha fazla kontrole sahip olmasını sağlayacak. Yeni çağrı çubuğunda kullanıcıların artık doğrudan aramaları sessize alabileceğini hem de sonlandırabileceğini görebiliyoruz. Bu şekilde aramaya dönme ihtiyacı da ortadan kalkıyor.

Bunun yanı sıra aynı anda arama sırasında birden fazla şeyle uğraşırken de oldukça yararlı olabileceğini söylemek mümkün. Konuşma devam ederken hızlı bir şekilde arama kontrollerine erişebilecek ve çağrılarınızı yönetebileceksiniz.

Yeni çubuk, şu anda test ediliyor ve ne zaman Android kullanıcılarına sunulacağı belli değil. Yakında geleceğini tahmin edebiliriz. Bu çubuğun hâlihazırda WhatsApp’ın iOS uygulamasında yer aldığını belirtelim.